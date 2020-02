Ultra-feministen Sylvana Simons en Asha ten Broeke willen gratis anticonceptie: ‘Is geen luxe!’

Onder leiding van de feministenkongsi van Claira Wichmann eisen BIJ1-politica Sylvana Simons en Volkskrant-stukjesbakker Asha ten Broeke dat anticonceptie voor Nederlandse vrouwen helemaal gratis wordt. Mooi hoor, al die gratis spullen, totdat je beseft dat ‘gratis’ helemaal geen daadwerkelijk bestaand concept is.

Ah, daar is de lobby weer: de lobby van het ‘alles moet gratis’. U weet wel: de groep hardnekkige eisers die niet snapt dat ‘gratis’ niet bestaat. Hooguit om de kosten van iets te verplaatsen van het individu naar de staat, waarna alle individuen in Nederland ineens moeten meedokken. Ook al gebruiken ze het nieuwe “gratis” product” helemaal niet. Zie hier ook: anticonceptie. Je weet wel: de pil, spiraaltjes, dat soort dingen. U weet wel: manieren die vrouwen gebruiken om niet zwanger te worden.

Terwijl condooms en andere vormen van mannelijke anticonceptie ook niet in het basispakket zitten, wil feministenclubje Clara Wichmann dat het voor vrouwen wél hartstikke gratis wordt. Daarom is de stichting een petitie gestart, en die is al ruim 7500 keer ondertekend. Ook door enkele prominenten, zoals BIJ1-godmother Sylvana Simons. Zij vindt:

“Ik sluit me van harte aan bij dit initiatief van Claira Wchmann. Eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor geboorteplanning is cruciaal in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en komt de gehele samenleving ten goede. Daarom is het evident dat deze verantwoordelijkheid niet alleen bij vrouwen liggen, temeer daar met name voor hen in kwetsbare sociaal economische omstandigheden de dupe zijn van de huidige situatie.”

Ook Asha ten Broeke, columnist voor al uw SJW-aangelegenheden bij De Volkskrant vindt het een zaak voor de overheid om anticonceptie voor vrouwen te regelen:

“Anticonceptie is geen luxe, zelfbeschikking over je baarmoeder mag nooit buiten het bereik zijn van mensen die te arm zijn om er zelf voor te betalen.”

Veel kans van slagen lijkt deze hardcore feministische push voor meer staatsbemoeienis met anticonceptie niet te hebben: eerder heeft de Kamer een voorstel van de PvdA om de wensen van de eenentwintigste dolle mina’s uit te voeren, verworpen. Dat lijkt ook nu het lot van het voorstel… vermoedelijk pech, dus, voor Sylvana, Asha, en alle anderen die denken een kostenpost te kunnen overhevelen naar de overheid.