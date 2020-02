Vernaggelaars Peter R. de Vries en DENK spelen onder één hoedje: ‘Samen evenement organiseren? On fire!’

Twee van de grootste linkse raddraaiers van dit land verenigen hun krachten in één “evenement” dat ze samen willen organiseren. Dat blijkt uit de Facebook-pagina van DENK-jongerenclubje Oppositie. De voorzitter van de DENK-jongerenbond ontving Peter R. de Vries met alle egards in de Tweede Kamer, en de twee hadden het duidelijk naar hun zin.

Ze vormen een perfect duo: terwijl Peter R. de Vries in de talkshowstudio’s z’n uiterste best doet om het politieke en maatschappelijke discours zo progressief mogelijk te framen, doet DENK hetzelfde in de Tweede Kamer. Alles is racisme, Geert Wilders zorgt voor de Derde Wereldoorlog en integratie is een scheldwoord.

Maar zoals iedere manager weet: fuseren is efficiënter. En gezien een ontmoeting die woensdag in de Tweede Kamer plaatsvindt, lijkt dat zomaar wel eens te kunnen gebeuren: Peter R. en DENK die de krachten bundelen. Brrrrrrr…. Maar wen maar aan het idee, want ze zinspelen in ieder geval al op een gezamenlijk evenement:

“Oppositie event met Peter R. de Vries?! Gisteren heeft onze voorzitter gesproken met Peter R. de Vries. Wat vinden jullie? Moeten we samen een evenement organiseren? “

DENK’ers zijn alvast razend enthousiast over de oproep van Makineli. “Peter is één van de weinige BN’ers die geen racist is‼️” aldus ene Yusufum. Juist ja: iedereen in dit land is een racist. U snapt dus hoe bedenkelijk deze koude kernfusie is tussen DENK en Peter R.