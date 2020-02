Video! FVD furieus: ‘Iedereen €1.645 meer betalen aan EU? Rutte, kom eens op voor het belang van de Nederlanders!’

FVD-europarlementariër Derk Jan Eppink heeft het helemaal gehad met de verlakkerij van Mark Rutte en de rest van de regering. De Nederlandse burger dreigt jaarlijks €1645 duurder uit te zijn omdat de EU graag blijft investeren in allerlei onzinprojecten. En het kabinet komt er niet tegen in actie. Voor de EP-delegatie van Forum voor Democratie is dat echt onverteerbaar.

Het is vast een beetje gek om europarlememtariër te zijn. Ik bedoel: je mág wel meepraten over Europese regelgeving, maar aangezien je zetelt in een veredeld showparlement heb je zelden echt invloed. Ben je daarbij ook nog eurosceptisch, dan word je met de nek aangekeken in de club van Brussel. En dan mag je af en toe wat in de microfoon zeggen maar word je verder eigenlijk vooral uitgelachen.

Voor FVD-delegatieleider Derk Jan Eppink zat er dan ook eigenlijk niets anders op dan zich wenden tot waar de macht wel zit (tenminste, als de macht de ballen heeft om die ook te grijpen): bij de regeringsleiders.

Voor Nederland is dat dus Mark Rutte. Die kan met een veto voorkomen dat inwoners van ons land worden uitgebuit ten gunste van een volgevreten EU-elite voor wie er nooit genoeg geld is om aan allerlei onzinzaken. Zoals een Hongaarse treinverbinding in niemandsland, of het astronomische salaris van Frans Timmermans. Dus €1.645 meer dokken per Hollands huishouden? Ammenooitniet, aldus de FVD’er:

“Wij moeten wéér meer betalen aan de EU. €1.645 per huishouden per jaar! FVD-Europarlementariër Derk Jan Eppink: “Nederlandse politici moeten eens leren opkomen voor het belang van de Nederlanders! Rutte, gebruik het Nederlandse veto, en STOP deze waanzin!”

Nu maar hopen dat Mark Rutte deze belangrijke oproep gehoord heeft. Of is hij op deze Valentijnsdag – net als zijn CDA-ministers – te druk met tinderen?