VIDEO! Haatkansenparel op scooter schopt lachend oude man van de fiets, en is nog trots ook

Boosmaakfilmpje maakt heel erg boos: zie hier hoe een jeugdige debiel een oudere man van zijn fiets trapt terwijl hij zelf lachend op z’n scooter wegrijdt. Deze gestoorde maniak is ook nog eens trots op z’n daad, want hij plaatst het filmpje met veel lachende smileys op social media.

Nederland is weer een belachelijk filmpje van een belachelijke jongeman rijker. Vanochtend dook op Skoften.net een video op van een lachend scooterknurftje. Hij rijdt door een tunnel terwijl hij zichzelf al bulderlachend filmt.

En alhoewel dat natuurlijk al gevaarlijk genoeg is, is dat nog niet eens het meest stuitende gedeelte van het filmpje. Dat is het stuk waarop hij met z’n tuigmaatje een oudere man van zijn fiets trapt. Gewoon. Omdat dat kennelijk grappig is, getuige de zes van het schateren jankende emoticons. Aldus de bron van dit zeer treurniswekkende beeldmateriaal:

“Nou is “de jeugd” de laatste tijd al niet echt lekker in het nieuws en nu duikt er weer een video op waarvan je bloed gaat koken. Twee laffe teckels op een scooter zien een oudere man op zijn fiets rijden en trappen hem al lachend naar de grond, want het is natuurlijk hilarisch als hij verkeerd terechtkomt en zijn schedel breekt.”

Overigens moet het gezegd worden dat de politie hun werk tot dusverre echt voortreffelijk doet in deze zaak. Zij konden vanmiddag al melden:

“Onze collega’s zijn direct met deze zaak aan de slag gegaan. De man heeft vanochtend aangifte gedaan en heeft behoorlijk veel letsel opgelopen. Één verdachte heeft zich al gemeld en de recherche heeft een tweede verdachte op het oog.”

sdf