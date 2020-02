Video! Johan Derksen heeft het weer gehad met Baudet: ‘Slaagt er steeds in eigen succes de das om te doen!’

Thierry Baudet had het net allemaal bijgelegd met Johan Derksen, en nu gaat de Forum-leider opnieuw op de shit list. Lekker gedaan van ‘s lands bekendste Marokkanentwitteraar. Dat wordt weer een crisisavondje bij Theo Hiddema beleggen.

Dat Johan Derksen, na jaren zichzelf hard te hebben gemaakt voor VVD en D66, sympathieën voor Forum voor Democratie was begonnen te koesteren is vermoedelijk niemand in Nederland ontgaan. Thierry Baudet was er zelf ook heel blij mee, en pocht zelfs met “Wij hebben Johan” in reclamefilmpjes voor zijn partij.

Maar dat “wij hebben Johan”-sentiment is toch wat flexibeler dan je wellicht zou denken. Want tot in hoeverre ‘heeft’ Baudet daadwerkelijk Johan? De aflevering van Veronica Inside van gisteren was geen flinke portie pro-Thierry spin-tv. Nee, Derksen was weer even helemaal klaar met de man die dit weekend foutief de massa-immigratie aanhaalde in een tweet over een kaartjescontrole van de NS. Derksen vond dat Baudet het steeds opnieuw voor elkaar weet te krijgen om z’n eigen glazen in te gooien, juist als hij er weer lekker voorstaat.

We denken even terug aan het moddergevecht met Henk Otten, vlak nadat de Provinciale Statenverkiezingen door FVD op hun naam geschreven waren. En nu dus weer, nu de partij de grootste ledenpartij van het land is geworden. Steeds maar weer het amateuristische gestuntel van Thierry Baudet: Derksen wordt er wel wat moe van.

En hé: kunnen we hem echt ongelijk geven?