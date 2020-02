Video! Sylvana Simons geeft Thierry Baudet van onder uit de kan: ‘Hij is een racist!’

Gisteravond heeft BIJ1-partijleidster Sylvana Simons hard uitgehaald naar FVD-voorman Thierry Baudet. Hij is momenteel het beste voorbeeld van een racist in de Nederlandse politiek, zo reageerde ze afgemeten. Ze schetste nog even kort de situatie met de tweet over Marokkanen in de trein om haar verhaal kracht bij te zetten.

Met nog een jaar te gaan tot de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen heeft Sylvana Simons alvast de aanval wederom geopend op haar eerste Kamerzetel. Vier jaar geleden viste ze achter het net met Artikel 1, maar nu moet BIJ1 slagen waar de vorige onderneming strandde. Ze mocht aanschuiven bij de enige echte talkshow van de draaideurpresentatoren: OP1. Daar praatte ze over haar ambities.

Maar behalve over haar eigen politieke programma schonk Sylvana ook klare wijn over recente politieke gebeurtenissen. En in dit geval was dat de treintweet van Thierry Baudet, die wilde dat “naïeve Nederlanders” eindelijk eens zouden stemmen op partijen die een einde maken aan de overlast van Marokkanen in de trein. Een posting die, zo bleek achteraf, gebaseerd was op een nepverhaal van enkele vriendinnen van de Forum-leider.

Het oordeel van Sylvana over haar collega-politicus was niet mals. Ze werd op de vrouw af gevraagd of er op dit moment racisten in de politiek zitten, en ze vertelde direct over Baudet en zijn Marokkanenklaagzang. Daarna legde ze uit waarom ze Baudet zo kwaadaardig vond, en linkte dat met wat omhalen aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Deze werd onlangs nogmaals herdacht vanwege de bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden.

Alhoewel ze dat allemaal niet bij naam noemde, was het duidelijk waar Sylvana het over had. Net als destijds is Thierry Baudet bezig om groepen “buitenspel” te zetten, meende ze.