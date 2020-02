Video! Theo Hiddema toont stuntelkabinet hoe ze met huidige wet meer illegalen uitgezet krijgen: ‘Geen grip!’

In een commissievergadering die vanochtend plaatsvond in de Tweede Kamer heeft FVD-Kamerlid Theo Hiddema de vloer aangeveegd met het slappe smoesjesbeleid van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Als het kabinet de huidige regels eens wat slimmer ging hanteren, kunnen er veel meer criminele illegale asielzoekers worden uitgezet naar hun thuisland, zo betoogt de ‘Hiddemeister’.

Theo Hiddema legt asiel-staatssecretaris Broekers-Knol nogmaals uit hoe we illegalen snel kunnen uitzetten. Geen wetswijziging nodig: het kan NU al! Waarom doet het kabinet dit niet!? https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/uHJWe7BZR8 — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) February 13, 2020

Toegegeven: in Nederland wordt uiterst laks omgegaan met onze immigratie. Er zijn nauwelijks regels, en alles is er op gericht om migratiestromen zoveel mogelijk te faciliteren in plaats van weerstaan. Maar het probleem gaat dieper dan dat, zo betoogde Theo Hiddema vanochtend bij een commissievergadering over asielzaken in de Tweede Kamer. Want het is niet alleen een gebrek aan regels, maar ook gewoon onwil. Het kabinet heeft “geen grip” op de zaak, vindt de FVD’er.

Er zijn zat regels die je kan aanwenden om véél meer illegale asielzoekers uit te zetten, vindt Hiddema. Zo wordt er vrijwel nooit voorlopige hechtenis ingezet om criminele asielzoekers achter slot en grendel te zetten. Die celstraf hangende een rechtszaak kan je gebruiken om die lui onder druk te zetten, aldus de advocaat. Maar dan moeten ze wel meewerken aan hun uitzetting naar een land als Marokko. Doen ze dat, dan kunnen ze de cel uit en op naar hun thuisland. Zo niet, dan blijven ze in de bak. Simpel zat.

Maar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol maakt geen gebruik van de slimmigheid. Want ja, D66 is ook een coalitiepartij. En die wil nu eenmaal kennelijk zoveel mogelijk immigranten aantrekken om Nederland tot aan de nok toe te vullen met goedkope arbeidskrachten. Maar geen zorgen, want het is allemaal tijdelijk!