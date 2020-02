Video! Thierry Baudet geeft racistenroeper Rob Jetten van jetje: ‘Kleuterachtige verwijten… nergens op gebaseerd!’

FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet heeft gisteren in de Tweede Kamer fel van zich afgebeten toen D66-leider Rob Jetten zijn interruptie bij een speech van het Forum-Kamerlid gebruikte om hem een racistisch wereldbeeld aan te wrijven. Baudet had wel genoeg van dit soort insinuaties en beet van zich af.

Gisteravond in de Tweede Kamer was er nogal veel commotie rondom de inbreng van FVD-leider Thierry Baudet. Daarover kreeg hij het aan de stok met PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher, die Baudet verweet “extreemrechtse omvolkingstheorieën” te verspreiden.

Maar ook D66-leider Rob Jetten was niet in zijn nopjes, en had een heel scala aan verwijten voorbereid voor de rechtsgeleerde:

“De heer Baudet zei net dat partijen geen verstoppertje moeten spelen en dat ze eerlijk moeten zijn over welke plannen ze met Europa hebben. Nou heb ik zelf de afgelopen maanden regelmatig met de heer Baudet mogen debatteren over Europa, de Europese Unie en Europese samenwerking. Daaruit trek ik de conclusie dat de heer Baudet met allemaal chique en dure woorden zelf verstoppertje aan het spelen is en dat het er uiteindelijk onder de streep op neerkomt dat hij uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wil, dat hij uit de Europese Unie wil, dat hij uit de euro wil en dat hij uit het wereldhandelsorganisatieverdrag wil. Waarom? Omdat de heer Baudet staat voor een dominant blank Europa waar geen plek is voor mensen met een andere afkomst, een andere kleur of mensen die op een andere manier tegen de wereld aankijken. De heer Baudet wil een Nederland dat volledig voldoet aan zijn wereldbeeld en dat is een hele enge ideologie.”

Thierry Baudet was het echter zat om verkapt danwel onverkapt voor racist te worden uitgemaakt, en ging er meteen hard tegenin:

“Ik neem afstand van deze bizarre kenschetsing door de heer Jetten van mijn standpunt. Wij zeggen keer op keer — ik ook — dat niemand op grond van welke afkomst of afstamming dan ook op een of andere manier minder is of buitengesloten zou kunnen worden in Nederland of in Europa. Wij staan voor de gelijke rechten van iedereen en de gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur, religie of wat dan ook. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ik vind het echt zo ongelofelijk triest dat blijkbaar het enige wat als argument, of als quasi-argument, als verwijt, kan worden ingebracht deze kinderachtige, kleuterachtige verwijten zijn, die nergens op gebaseerd zijn. Iedereen in Nederland die Nederlands staatsburger is en die meedoet met onze samenleving, heeft precies dezelfde rechten, precies dezelfde plichten en precies dezelfde kansen als ieder ander, en wij maken geen enkel onderscheid, op welk element van al die zaken die Jetten noemt dan ook. Dat zal ook nooit veranderen in onze partij.”

Op het Twitter-account van de partij blikte Baudet vanochtend ook nog terug op het incident. Dit soort anti-FVD-uitbarstingen geven aan dat gevestigde partijen geen weerwoord hebben, aldus de Forum-aanvoerder:

“Voortdurend roepen de gevestigde partijen ‘racist’, want ze hebben geen weerwoord op Thierry Baudet en FVD. In debat met D66-leider Rob Jetten slaat Thierry terug. Het is bovendien Jetten die er steeds etniciteit bijsleept!”

Nou, nu Rob Jetten weer!