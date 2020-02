Video! Thierry Baudet pakt “uitverkoop”-verdrag CETA aan: ‘Gevestigde partijen ondermijnen Nederland!’

Forum voor Democratie gaat absoluut niet akkoord met het CETA-verdrag waarover de Tweede Kamer vanmiddag debatteert. Baudet belooft in een video een “vurig pleidooi” tegen dit handelsverdrag met Canada, en geeft aan waarom hij het niets vindt. “De Nederlandse belangen zijn verlorengegaan in die maalstroom van al die Europese landen,” vindt hij. Daardoor is ons land “in de uitverkoop” gegaan.

Het mag geen verrassing zijn: Thierry Baudet rekent zich niet tot de voorstanders van een vrijhandelsverdrag met Canada, genaamd CETA. Morgen gaat de Tweede Kamer er over discussiëren, en onduidelijk is of het een meerderheid haalt. Partijen als SP en GroenLinks zijn in ieder geval tegen, maar ook FVD-voorman Thierry Baudet is er geen uitgesproken fan van. In een video legt hij uit wat er schort aan de internationale overeenkomst.

“Het lijkt op het associatieverdrag met Oekraïne,” zo luidt Baudet zijn klaagzang over CETA in. Tegen dat laatste verdrag heeft de FVD’er nota bene een referendumcampagne gevoerd. Hij vertrouwt zaken niet die uit de Europese koker komen. Dat heeft een belangrijke reden: “Nederlandse belangen zijn verlorengegaan in die maalstroom van al die Europese landen – Estland, Letland, Litouwen – noem het allemaal maar op.” Uiteindelijk maken namelijk de grote lidstaten volgens hem de dienst uit in Brussel. En ons land? “Nederland, ah, heel klein stipje op die grote kaart.”

Dat heeft inhoudelijk tot een aantal onaangename passages in CETA geleid. Zo kunnen Canadese bedrijven straks goedkoop exporteren naar de Nederlandse markt, maar hoeven zij zich niet aan onze eigen normen wat betreft dierenwelzijn of voedselveiligheid te houden. Daardoor krijgen ze een concurrentievoordeel ten opzichte van onze eigen ondernemers. Dat is onverteerbaar, aldus Baudet.

Evenals het zogeheten “Dispute settlement”-systeem, waarin buitenlandse rechters ons land kunnen beboeten als ons land Canadese bedrijven onopzettelijk gehinderd kan hebben. Dat was de druppel voor Baudet: “Voor ons is het écht een vorm van Nederland in de uitverkoop doen. Onze controle, onze soevereiniteit, democratie ondermijnen.”

FVD zal dus tegen het verdrag stemmen. De grote vraag is nu: heeft Baudet straks een Kamermeerderheid achter zich om deze wens uit te voeren, of niet? Het zal spannen om wat de PvdA uiteindelijk stemt.