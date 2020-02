Volkskrant-columniste Harriët Duurvoort wil grenzen wagenwijd opengooien: ‘Nieuwe migranten zijn hard nodig!’

Volgens de opiniekolommen van De Volkskrant wordt het hoog tijd dat de grenzen helemaal worden opengegooid. Anders zijn er niet genoeg billenwassers over enkele jaren, zo waarschuwt Harriët Duurvoort.

Paniek! De billen van duizenden bejaarden dreigen ongewassen te blijven. Dat zegt in ieder geval Harriët Duurvoort in haar column in De Volkskrant gisteren. Ze zegt dat het tijd wordt om af te rekenen met populistisch rechts en Nederlandse paspoorten weer zonder al teveel eisen uit te delen. Want anders komen de bejaarden in de knel, zo beredeneert ze:

“Mijn grote vraag is wie de billen gaat wassen van de 100-plussers die dat niet meer kunnen. In deze rechts­populistische tijden verbinden ­velen de term migranten met nog meer multicultureel drama. Maar het enige alternatief zijn dan de 80-plussers.”

In de column getiteld “Nieuwe migranten hebben we hard nodig” zegt Duurvoort dat een grote migratie-influx de komende jaren eigenlijk onvermijdelijk zal worden:

We kunnen eerst een beroep doen op de mensen die er al zijn. Dat er nu allochtonen langs de kant staan terwijl er een schreeuwend tekort is aan zorgpersoneel, van welk opleidingsniveau ook, dat kan niet. Maar nieuwe migranten lijken daarnaast onontkoombaar. Laten we in plaats van met angst voor immigratie daarom met nuchtere realiteitszin vol en positief inzetten op integratie.

Nou. Dat wordt dus nog een hele puzzel de aankomende decennia; meer migranten, zoals de Volkskrant-schrijfster wil, of niet…