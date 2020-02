Vrouwenbeschermer Shirin Musa aangepakt, omdat ze tegen salafist Arnoud van Doorn “eens PVV’er, altijd PVV’er” zei

Shirin Musa, directrice van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom, is gisteren flink over de knie gehaald door rechtse prominenten. Ze vinden het niet kunnen dat de vrouw het salafistische Haagse raadslid Arnoud van Doorn voor “PVV’er” uitmaakte, ondanks dat hij al ruim acht jaar geleden opstapte als aanhanger van Geert Wilders.

Het begon allemaal toen een vertegenwoordiger van Femmes for Freedom, een organisatie die vecht tegen huwelijkse en seksuele dwang voor vrouwen, een toespraak mocht houden in de Haagse gemeenteraad. De onbeschofte moslim-extremist Arnoud van Doorn, zelf ook raadslid, vond dat een goede aanleiding om zich uiterst laatdunkend uit te laten: “Een inspreker van de gesubsidieerde haatorganisatie Femmes for Freedom in de Haagse gemeenteraad. Mooi moment voor een kop koffie in de foyer.”

Die opmerking was in het verkeerde keelgat van Shirin Musa, directrice van FfF. Zij beet de veroordeelde drugsdealer toe: “Eens een PVV’er altijd een PVV’er. Lafbek en moslimhater Van Doorn probeert medewerker FfF te intimideren,” en: “Hallo raadsleden van Gemeente Den Haag, dit is onacceptabel!”

Die opmerking over de PVV, terwijl de PVV niets te maken had de ontstane rel, werd niet door iedereen gewaardeerd. NIW-journalist Bart Schut schreef: “Uh… Shirin, Van Doorn is al acht jaar moslim en minstens zolang geen PVV’er meer. Ik begrijp dat je niet wilt zeggen ‘eens een moslim, altijd een moslim’, maar in jouw positie is het wel van belang de waarheid te spreken. En dat is dit dus niet.” FVD-groupie Robert Bor vroeg: “Kun je uitleggen wat de intimidatie van FfF door Arnoud van Doorn te maken heeft met de PVV?”

Ook Eva Vlaardingerbroek, aanstormend talent van FVD, toonde zich kritisch: “Ik steun uw werk al jaren, (heb het zelfs bestudeerd en bejubeld in mijn bachelorscriptie), maar het wordt mij steeds duidelijker dat u alleen op steun zit te wachten vanuit bepaalde hoeken. Deze bizarre tweet toont uw ware aard en is voor mij genoeg reden om u te ontvolgen.” Ook columnist Jan Dijkgraaf had nog wel een paar vraagtekens: “Doen andere PVV’ers dit ook?”

Musa zelf heeft de vragen en teksten genegeerd en is doorgegaan met het aanpakken van het volgende haatfiguur, ditmaal een Utrechts raadslid van de partij DENK: “Ismail el Abassi, je bent de lakei van de extremistische Al-Fitrah. Is Denk tegenwoordig voor vrouwelijke genitale verminking, polygamie & sharia huwelijken?”