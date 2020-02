VVD zet zichzelf voor paal, doos blijft halfuur zonder politie in stadscentrum liggen… OH NEE HET LAND GAAT STUK!!!

De VVD heeft echt een hilarisch, maar uiteindelijk ontzettend genant, campagnefilmpje gemaakt. We moeten allemaal op de VVD stemmen, is de teneur. Want als we dat niet doen, dan krijg je een stad waar kartonnen dozen nog wel eens een halfuur of misschien nóg langer op straat kunnen blijven liggen. Wat een ramp!

Is er wel voldoende handhaving in de binnenstad?@daanwijnants nam de proef om de som!⏱ pic.twitter.com/CKXo6q5OKT — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) February 11, 2020

Amsterdam is een stad met een heel groot probleem. Wat? Het feit dat het krakers- en illegalenmilieu gewoon met GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink is gefuseerd met de politiek? Nee hoor. Het feit dat er advocaten worden doodgeschoten omdat ze toevallige de verkeerde kroongetuige verdedigen? Nah. Die de pan uit rijzende huizenprijzen dan, die van Amsterdam het Londen van het vaste continent maken? Ook niet.

Nee. Het echte probleem van de stad is… hou je vast…

Kartonnen dozen.

Althans, als we het aan de lokale VVD-fractie vragen. Die denken alvast de stem van de hoofdstedelijke kiezer te kunnen veroveren voor 2022 door aan te tonen hoe verschrikkelijk al die monsters van verstevigd papier zijn. Je kan er zomaar eentje op straat laten staan, en dan wordt-ie niet opgepakt door de politie binnen 30 minuten. Nou ja zeg! Het is bijna alsof de politie wel betere dingen te doen heeft dan figureren in die stompzinnige campagne-experimentjes van de VVD. Nee, echt héél raar!

Maar VVD-raadslid Daan Wijnants krijgt toch een aai over z’n bol. Lekker gespeeld, gozer. Wellicht zit er ooit nog een bijrolletje bij GTST voor je in! Who knows, dromen is niet verboden!