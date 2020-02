Wilders-buddy Filip Dewinter wil niet alleen corona, maar ook ‘het islamvirus in quarantaine’ zetten

Filip Dewinter, oud-leider van het radicaal-rechtse Vlaams Belang en een Belgische vriend en bondgenoot van PVV-leider Geert Wilders, vergelijkt moslims met het dodelijke coronavirus. In een woordgrap die “realisten” ongetwijfeld geestig vinden zegt hij dat niet alleen coronaslachtoffers, maar ook moslims in quarantaine moeten. Maar Dewinter maakt één cruciale fout bij zijn mini-conference op Twitter…

Oeps! Oud-Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter ging nogal plat op zijn smoelwerk dezer dagen door een weinig doordachte tweet waarin hij de islam met het Chinese coronavirus vergeleek. Hij voegde een plaatje bij van wat een mondkapje met een Arabisch teken uit de Koran of iets dergelijks moest zijn, maar daar kleunde hij flink mis:

Voor wie fan is van het ontmenselijken van andersgelovigen zal dat ongetwijfeld gelden als een uitermate hilarische woordgrap. Maar voordat PVV-achtigen hun handen blauw klappen voor Dewinter, moeten ze misschien even opletten. Want het mondkapje met de exotische letter erop, heeft helemaal niets te maken met de islam. Sterker nog, het is de “Om”. Een begrip uit nota bene het hindoeïsme, en betekent zoiets als de ultieme werkelijkheid van de ziel. Niks geen Arabische tekst, dus.

De Midden-Oosten-verslaggever Harald Doornbos moest er wel in z’n vuistje om lachen: “Een toch al gestoorde tweet vergezellen van een afbeelding van het woord “Om”,” schrijft de journalist over de actie van Dewinter: “het meest spirituele woord in het Hindoeisme… Mwah, ik denk niet dat deze meneer De Slimste Mens gaat winnen.”