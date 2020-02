Wilders door het lint: ‘85.000 luxe woningen voor asielzoekers, geen plekje voor eenzame oudere. Schaam u, Rutte!!’

PVV-voorman Geert Wilders is erg geraakt door het lot van de eenzame senior ‘meneer Jansen’. Er is geen plek in een opvanghuis voor hem. De oppositieleider vindt het onverteerbaar, want ondertussen worden er wel tienduizenden woningen gereedgemaakt voor asielzoekers. “Een ongelooflijke schande,” aldus de PVV’er.

Eén ding is zeker: er zullen ongetwijfeld Valentijnsdagen zijn geweest waarop PVV-leider Wilders minder woest was. Mevrouw Wilders moet het er maar een dagje mee doen, vrezen we, want zijn boosheid is eigenlijk wel terecht. Of hij dat moet afreageren op asielzoekers is een tweede, maar dat Nederland eenzame ouderen gewoon heeft weggegooid als oud vuil is een pijnlijke waarheid die voor niemand te ontkennen is. Wilders bespreekt het probleem als volgt:

“Het is een ongelooflijke schande. Onze ouderen verpieteren eenzaam thuis omdat er geen plek voor ze is en de verzorgingshuizen zijn gesloten. Wél 85.000 luxe woningen sinds 2014 voor asielzoekers. Maar voor meneer Jansen is er geen plekje meer. Schaam u, premier Rutte!!”

In een tweede tweet zet Wilders het verhaal van meneer Jansen nog wat doordringender neer:

“Meneer Jansen is eenzaam, ziek en hulpbehoevend en wil naar het bejaardenhuis maar er is geen plek voor hem. Rutte geeft miljarden uit aan asielzoekers. D66 wil half Afrika hierheen halen. Zieke politici. De PVV zegt: zorg eerst goed voor je eigen mensen zoals meneer Jansen!”

De PVV-leider slaat aan op een documentaire die Zembla gisteren uitzond. In die documentaire “luiden huisartsen de noodklok”, aldus de NPO. Omdat ouderen in Nederland ernstig dreigen te verpieteren. De synopsis is al schrijnend:

“Eind 2019 staan boze huisartsen op de stoep van het ministerie van Volksgezondheid: ze krijgen hun meest kwetsbare patiënten niet doorverwezen naar de juiste zorg. Vooral met ouderen zijn ze eindeloos aan het leuren. De huisarts hangt soms uren aan de telefoon, want verpleeghuizen en ziekenhuizen blijken vol, verzorgingshuizen zijn verdwenen en ook de thuiszorg heeft niet altijd plaats. Sinds een aantal jaar moedigt de overheid ouderen aan om zo lang mogelijk thuis te wonen. Totdat het echt niet meer gaat, dan kunnen ze naar een verpleeghuis. De overheid belooft wel: ook thuis krijgen ouderen zorg, zoals voorheen in het verzorgingshuis. Huisartsen luiden nu de noodklok: hun thuiswonende ouderen kunnen nergens terecht en mantelzorgers vallen om. De juiste zorg regelen is bijna onmogelijk, omdat het systeem veel te complex is. Zembla volgt een aantal thuiswonende ouderen en hun huisartsen en onderzoekt zo de gevolgen van het ‘langer thuis’-beleid in de praktijk. “

De grote vraag is nu: wat gaat het kabinet er aan doen? Worden de prioriteiten anders verdeeld of gaat nu eindelijk eens een grote rode streep door allerlei regels die de woningbouw in dit land tot een totale stilstand hebben gebracht?