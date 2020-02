Wilders door het lint na haatimam Salam in Tweede Kamer: ‘Haat in Kamer, moskee, koran, scholen… Stoppen!’

Dat in het onderzoek naar ongewenste buitenlandse financiering van moskeeën gisteren ook een heuse haatimam gehoord is, gaat er niet lekker in bij PVV-leider Wilders. Hij spreekt schande van de ‘haat’ die deze Suhayb Salam verspreidt, in de Tweede Kamer, maar ook via scholen en religieuze instellingen. Daar moesten we maar eens mee stoppen, aldus de oppositieleider.

Geert Wilders kon niet echt genieten van de voorpagina van De Telegraaf van vanochtend. Te zien was een foto van de Utrechtse haatimam Suhayb Salam, die getuigde voor de enquetecommissie van de Tweede Kamer. Deze doet momenteel onderzoek naar ongewenste, kwaadaardige financiering van Nederlandse moskeeën door een sinister buitenland. Salam greep de gelegenheid aan om lekker een potje haat te zaaien. Dat kon PVV-leider Wilders niet zo waarderen, en dus foeterde hij vanochtend op zijn Twitter-account:

“Haat in de Kamer.

Haat in de moskee.

Haat in de koran.

Haat in islamitische scholen.

Haat in Nederland. We moeten de haat stoppen, islamitische uitingen verbieden, remigratie bevorderen en onze grenzen sluiten voor nog meer islam!”

Kortom: gewoon het PVV-verkiezingsprogramma zoals we dat nu al jaren kennen. Inclusief zaken die de overheid helemaal niet kan regelen (haat stoppen), onhaalbare en ongrondwettelijke voorstellingen (islamitische uitingen verbieden) en het voor houden van een worst die nooit zo vet kan zijn als het blijven wonen in een rijk en opgeruimd land (remigratie bevorderen).

Maar leuk geprobeerd verder hoor, van Wilders. Er komen over een jaar immers weer verkiezingen aan, en er moeten weer zieltjes gewonnen worden. Ook simpele zieltjes zijn zieltjes, en zolang ze stemrecht hebben zal de PVV proberen om deze lui allemaal in hun kamp te krijgen. Santé!