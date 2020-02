Wilders reageert op shockvideo opa van fiets getrapt, wil ‘onze straten ontdoen van dit soort lafhartige criminelen’

Net zoals honderdduizenden andere Nederlanders heeft ook PVV-voorman Wilders de schokkende video gezien waarin een Amsterdamse jongeman al lachend een oudere van zijn fiets trapt. Zomaar. Om een filmpje op te nemen voor zijn social media-account. De politicus reageert furieus en neemt zich voor het land “schoon te vegen.”

Voor wie het in- en intrieste filmpje niet gezien heeft van de twee kansenparels op een scooter die langs een oudere man cruisen om hem vervolgens zonder aanleiding naar de grond te trappen, is-ie hier te kijken. Om deze daad van zinloos geweld nog zieker te maken, werd de video ook nog eens trots op social media gedeeld, met een hele serie emoticons die huilen van het lachen. Alsof dit iets onwijs grappigs was.

Iemand die hier in ieder geval helemaal niet om kon lachen, was PVV-voorman Geert Wilders. Hij reageert vervolgen op de beelden, en belooft zijn volgers op Twitter dat mocht de PVV aan de macht komen er afgerekend zal worden met dit “verschrikkelijke tuig.” De oppositieleider verklaart:

“Verschrikkelijk tuig. Hoe lang staan we dit nog toe? Maak de PVV groot in 2021 en we zullen onze straten, steden en dorpen schoonvegen en ontdoen van dit soort lafhartige criminelen.”

In 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen, en heeft de PVV de kans om te groeien. Volgens peilingen lijkt dat echter niet te gebeuren: de partij staat – afhankelijk van welke peilingleverancier je raadpleegt – op min of meer hetzelfde aantal of op licht verlies.