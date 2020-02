Wilders toont video gevangenisauto die hem naar proces rijdt: ‘Rutte en Kim Jong-Un kunnen de hand schudden!’

Met een nieuwe video die PVV-leider Geert Wilders vanochtend op Twitter zette maakte hij andermaal duidelijk dat de realiteit waarmee de politicus moet leven eigenlijk echt absurd is. Het is een letterlijk en figuurlijk kooi. Wilders houdt Mark Rutte er persoonlijk verantwoordelijk voor, en vergelijkt hem met de Noord-Koreaanse dictator en Trump-vriend Kim Jong Un.

Al vanaf 2010 slepen ze me voor de rechter. Een leider van de oppositie uit het nationale parlement jarenlang in gepantserde wagens naar de extra beveiligde rechtbank als verdachte in een politiek proces.

Rutte en Kim Jong-Un kunnen elkaar de hand schudden. #Wilders #PVV pic.twitter.com/za1m1qVY6Z

