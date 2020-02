Wilders viert feestje jihadistenvrij Aleppo vrolijk mee: ‘Syriërs nu snel terug om eigen land weer op te bouwen!’

Feest in Aleppo! Na jaren burgeroorlog is de stad in Noord-Syrië dan eindelijk af van al die radicale haatbaarden met hun AK47’s: de stad is af van alle jihadisten die er de afgelopen zeven jaar hebben huisgehouden. Reden tot blijdschap. In Aleppo, maar ook op de fractiekamer van de PVV, in Den Haag. Niemand minder dan Geert Wilders legt uit hoe dat zit.

The people of Aleppo are celebrating tonight. Aleppo is jihadist-free for the first time since 2012.https://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/uwS1xPKP6K — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) February 16, 2020

Het heeft zeven jaar geduurd, maar eindelijk heeft Aleppo zich ontdaan van alle jihadistische strijdkrachten die zich de afgelopen zeven jaar in de stad hebben gevestigd. Dat viert de stad uitbundig. En wie het feestje misschien het allerhardst meeviert, is PVV-leider Geert Wilders. Om twee redenen, natuurlijk. Allereerst omdat Wilders ook weinig op heeft met agressieve islamistische lui. Hij kan al anderhalf decennium niet meer vrij over straat dankzij dat tuig – dus dat Aleppo een stukje veiliger is, vindt hij alleen maar positief voor alle inwoners van die stad.

Maar er is een andere reden voor blijdschap in het gezicht van de Nederlandse oppositieleider. Al jaren hamert de PVV-oprichter op het feit dat Nederland de grote hoeveelheden Syrische vluchtelingen helemaal niet aankan. Nu Aleppo weer veilig is, kunnen zij gewoon weer terug naar hun land, aldus Wilders. En daar ligt het werk voor het oprapen:

“Syriërs vieren de bevrijding van Aleppo – ‘jihadist-free’. Dan kunnen al die tienduizenden Syriërs nu snel terug en helpen om hun eigen land weer op te bouwen!“

De kans dat dit echter ook gaat gebeuren, is niet groot zo lang het kabinet-Rutte III aan de macht blijft. De huidige procedures voorzien niet in een pijlsnelle terugkeer van duizenden mensen. Dus een grote instroom van Nedersyriërs die Aleppo weer helpen opbouwen? Het zal voorlopig vooral een fata morgana blijven.