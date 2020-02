Wilders woedend over inzet leger tegen protestboeren: ‘Hé Rutte, zet leger eens in tegen crimineel straattuig!’

De PVV-leider vindt het niet te verkroppen dat Nederland vandaag met legertrucks de demonstratie van boeren probeert te hinderen in Den Haag. Want wél het leger inzetten tegen agrariërs, maar niet tegen straattuig? Dat gaat er bij Geert Wilders niet zo goed in.

Niet voor het eerst wordt Den Haag vandaag weer eens gevuld met protesterende boeren. Ze zijn het oneens met het feit dat ze de prijs moeten betalen voor de stikstofwetgeving die de politiek bedacht heeft. Met traktoren en andere landbouwvoertuigen reden ze het centrum van de regeringsstad binnen. Daar werden ze verwelkomd door PVV-leider Geert Wilders, die ze op social media uitvoerig prees: “Onze boeren, onze helden!”

Maar wat felle woorden had de PVV-aanvoerder klaarliggen voor de regering. Die heeft namelijk legermaterieel laten uitrukken om te zorgen dat de protesterende landbouwers en veetelers zich vandaag beheersen. Erg zuur, zo meent Wilders. Want waar het kabinet kennelijk heel makkelijk grijpt naar defensievoertuigen als het om boeren gaat kan “straattuig” het op z’n best doen met een wijkagent. Dat klopt niet, vindt de oppositieleider:

“Legertrucks bij boerenprotest. Hé premier Rutte, zet het leger maar eens in tegen het criminele – vaak multiculturele – straattuig dat Nederland onveilig maakt in plaats van tegen onze eigen boeren!”

Voor zover bekend heeft Rutte niet gereageerd op de suggestie van zijn collega-partijleider. De legertrucks zullen dus nog wel even in Den Haag blijven staan vandaag…