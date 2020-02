Wilders wrijft in z’n handjes, want kabinet kan ieder moment vallen: ‘Bye bye Rutte 3!’

PVV-voorman Geert Wilders maakt zich op voor vervroegde verkiezingen. Gewapend met een column van Telegraaf-journalist Wouter de Winther weet de oppositieleider het zeker: het kabinet-Rutte III staat op het punt van omvallen. Het verstandshuwelijk tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is voorbij. Is dat de opmaat naar Wilders I? De PVV-leider staat in ieder geval te trappelen.

We kennen PVV-leider Geert Wilders als een behoorlijk polemische twitteraar. Geregeld zijn vanaf zijn blauwe vogeltjesprofiel zaken te vernemen over minder Marokkanen of de islam het land uitzetten. Maar vandaag beperkt de bijna-nestor van de Tweede Kamer zich tot een politicologische verhandeling over waarom kabinetten de rit niet uitzitten. Dat komt doordat de werksfeer wordt verpest, weet Wilders, en niet zozeer door botsende politieke standpunten. Het leidt het langzittende Kamerlid tot de conclusie dat het binnenkort afgelopen is voor het kabinet-Rutte III:

“Dit kabinet zit er niet lang meer. De sfeer is meer dan verziekt. En kabinetten vallen in dit land eerder door onderling wantrouwen in de coalitie en valse dubbele agenda’s dan door meningsverschillen over het beleid. “

Wilders staat niet alleen in zijn Cassandra-imitatie. De PVV-leider wijst mensen ook door naar een column van de Telegraaf-columnist Wouter de Winther, die beschrijft hoe verschillende coalitiepartijen momenteel elkaars bloed wel kunnen drinken:

“Zo werd maandag over iets gesproken dat door de rest van de coalitie al als afgedaan werd beschouwd [namelijk het CETA-verdrag, red.]. Het duurde meer dan een uur. En toen had Mark Rutte er schoon genoeg van. De voorzitter van het coalitieoverleg werd kwaad. Niet alleen foeterde de premier dat hij Nederland niet voor gek laat zetten met het torpederen van een handelsverdrag met onze bevrijders, hij wees Voordewind erop dat het kabinet van de Canadese premier Trudeau ’nog linkser is dan het GroenLinks van Jesse Klaver’. „Voordewind is knet-ter-gek”, blikt een coalitiekopstuk terug. En: als ’dit autistische gedrag’ de nieuwe omgangsvorm in de coalitie wordt, dan is het snel afgelopen met Rutte-III.”

Stof uw ID-kaart dus alvast maar af en plot uw route naar het dichtstbijzijnde stembureau! Want als de PVV en de Telegraaf gelijk krijgen, dan mogen we over een paar maanden weer gaan stemmen!