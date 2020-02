‘Woke mensen zetten allochtonen weg als lachwekkende radicalen en deerniswekkende stoethaspels!’

Bam! Even een rechtse voor die absurde trend met allerlei ‘woke’ types die denken dat ze Nederland vooruit helpen. Integendeel, zo schrijft columnist Özcan Akyol vandaag subliem op in het AD. Ze zorgen alleen maar voor een slechte naam van allochtonen.

Sylvana Simons zal wel woedend zijn, maar dat is dan maar de prijs die Algemeen Dagblad-columnist Özcan Akyol moet betalen. Hij neemt in zijn column de bizarre basisschool onder vuur die meende dat de term ‘carnaval’ te beledigend zou zijn voor andere culturen, en deze prompt verving door het fantasieloze ‘verkleedfeest’. Helemaal niemand heeft gevraagd om die aanpassing, en al helemaal niet een imaginaire roedel lichtgeraakte allochtonen. De ‘woke’-cultuur die alles ineens van een zogenaamd beladen benaming wil ontdoen, kleunt daardoor echt ernstig mis. En met potentieel grote, rampzalige gevolgen.

Akyol:

“Die verklaring zorgt direct voor een aantal vragen. Zal de directie voortaan de Ramadan ook omdopen tot ‘Hongerdagen?’ En wat te doen met Pasen? Dat is onlosmakelijk verbonden met een kerkelijke traditie. ‘Eierenfeest’, misschien? Niemand neemt aanstoot aan carnaval. De enkeling die dat wel doet, is een lachwekkende radicaal, een deerniswekkende stoethaspel, die je niet zijn zin moet geven. In Zevenaar bewijzen ze weer eens dat de mensen die zich ‘woke’ noemen totaal doorslaan in hun streven om op te treden als witte helpers van allochtonen, die daar niet eens om hebben gevraagd, maar nu in de beeldvorming wel te boek komen staan als mensen die moeite hebben met de naam carnaval.”

En zo is het, natuurlijk. Wellicht dat de woke hipsters in hun frappuchino-tentjes de les ter harte willen nemen, tussen het plannen van hun volgende afspraak bij de piercingzetter en het eten van hun avocado door. Want Özcan Akyol is bepaald geen witte gepriviligieerde bleekscheet of een rechtse FVD-stemmer. Just saying, hoor!