Wow: schaamteloze schurk Peter R. de Vries was boegbeeld van grote oplichterij-app: ‘Zwendel!’

Peter R. de Vries heeft zijn medewerking verleend aan een app waarmee beleggers en investeerders voor miljoenen opgelicht zijn, zo wordt vandaag bekend. Terwijl de oplichter-eigenaren van de app het geld gebruikten voor luxevakanties, fungeerde schnabbelkoning De Vries als het PR-boegbeeld van de zwendelapplicatie.

Het FIOD maakte afgelopen jaar een ruw einde aan het luxefeestje van de eigenaren van de app Xpose. Met die app zou je in het geval van een onveilige situatie direct criminelen kunnen filmen. Maar de bedenkers hadden het geld dat ze bij beleggers hadden opgehaald voornamelijk gestoken in hun eigen welzijn: ‘luxeproducten en vakanties,’ zo schrijft NU.nl nu. Dat is natuurlijk niet zo netjes als je dat doet met geld van investeerders. Die willen een werkend product, en niet één of ander tuiggozertje met z’n kont op een strand in Dubai. Gewoon oplichterij, dus, en zo heeft de overheid dit ook behandeld.

Dat is natuurlijk allemaal al dubieus genoeg, maar GeenStijl knoopte vandaag de eindjes aan elkaar. Want wie heeft die app daadwerkelijk gepromoot? Jawel, niemand minder dan ultra-schnabbelaar Peter R. de Vries. Hij vond dat beleggers hun zuurverdiende geld wel in deze “revolutionaire” app konden steken. Mispoes:

“De makers hebben mij driekwart jaar geleden benaderd met het verhaal dat ze een revolutionaire uitvinding hadden gedaan. Ik was daar eerlijk gezegd uitermate sceptisch over. Mensen met revolutionaire uitvindingen die bestaan haast niet meer. Ik heb het product gezien en toen was ik eigenlijk meteen om. Ik dacht van: ja, dit is inderdaad revolutionair”, aldus Peterrrrr destijds. Dus die beleggers vanwege ZIJN advies miljoenen inleggen. Geld foetsie. Een van de gedupeerde beleggers is Mark van der Molen. “Van der Molen vindt het vooral geruststellend dat de app een prijs gewonnen heeft, en dat diverse bekende Nederlanders zich er positief over uitlaten. Onder wie Peter R. de Vries. ‘Die staat bekend als kritisch en betrouwbaar persoon, daarom vertrouwde ik het wel’.”

Gaat Peter R. alle gedupeerden terugbetalen, desnoods van zijn ruimhartige gages als talking head in alle praatprogramma’s van Nederland? We helpen het de slachtoffers hopen. Maar verwacht niks, want geldwolf Peter R. blijft natuurlijk gewoon geldwolf Peter R. Met z’n “revolutionaire app”… PROEST!