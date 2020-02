Wut? GroenLinks-scheldtokkie – tevens raadslid – doet aangifte tegen Baudet: ‘Haatzaaien en pure discriminatie!’

Uiteindelijk kwam er gisteren dus toch geen aangifte tegen Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet naar aanleiding van zijn tweet over zogenaamde Marokkanenoverlast in een NS-trein. Althans, niet van de Politie. Maar waar de wetsdienders afzien van een vervolging, daar wil GroenLinks-raadslid uit Amersfoort Youssef el Messaoudi wél zien dat het Kamerlid zich moet verantwoorden bij de rechter. Hij hekelt de “pure discriminatie” van de FVD’er.

De treintweetsaga is nog niet voorbij voor Thierry Baudet. In Amersfoort heeft het GL-raadslid Youssef el Messaoudi een afspraak op het bureau om zijn politieke opponnent erbij te lappen middels een aangifte. El Messaoudi, zelf van Marokkaanse afkomst, is er helemaal klaar voor om een begin te maken met de vervolging van de man die dit weekeinde twitterde dat het “kinderlijk naïeve Nederland” eindelijk eens werk moet maken van overlast van Marokkanen, terwijl de situatie die zich voordeed niets met die bevolkingsgroep te maken had. De GroenLinker vond het beneden alle peil:

“Het raakt mij persoonlijk dat deze man een hele bevolkingsgroep wegzet als kwaadaardig. Dat is haatzaaiend en pure discriminatie”, reageert El Messaoudi. ,,Ik voel me verplicht hiertegen in verzet te komen. En dus staat mijn afspraak bij de politie in Amersfoort om aangifte te doen.” El Messaoudi noemt zichzelf een rasechte keientrekker. Hij is in Amersfoort geboren en getogen. ,,Maar ik kan me niet onttrekken aan mijn Marokkaanse wortels. Mijn vader is de armoede in zijn land ontvlucht en heeft hier zijn rug krom gewerkt in de metaalindustrie. Het land helpen opbouwen. Met deze tweet geeft Baudet mijn vader een trap na in zijn graf”, aldus het GroenLinks-raadslid op felle toon.”

Saillant detail is echter dat El Messaoudi zelf ook niet zijn woorden altijd weegt. In een vorig leven, als PvdA’er, kon de lokale politicus er ook wat van en nam hij totaal geen blad voor de mond. Ook bij hem vliegen de beledigingen al snel in het rond:

“Droplul, botte hond, PVV-facist. Het Amersfoortse raadslid Youssef El Messaoudi gebruikt op Twitter termen die je niet zou verwachten van een politicus. De rechtenstudent, die de PvdA-stemmer vertegenwoordigt in de Amersfoortse raad, ziet zelf weinig bezwaar. ‘Ik laat mij niet uitschelden zonder weerwoord.’ Zo schrijft El Messaoudi op de website van de PvdA: ‘Het heeft veel weg van een virus dat in Nederland zich in rap tempo verspreid. Moedervirus Geert besmet Nederland, en iedereen is in de ban van de angst als het maar enigszins te maken heeft met de Islam of allochtoon.'”

Of ook Thierry Baudet een droplul is, horen we dan weer niet van hem.