Zeeman wordt politiek-correcte genderneutrale toko: roze kleding voor mannen én vrouwen

Nou, mooi man. Nu die vervelende genderstereotype naam nog: Zeeman. Binnenkort gaan we allemaal goedkope genderneutrale kleding kopen bij de Zeemens? Als het aan de leiding van de winkel ligt, is het moment vast en zeker nabij. Want de kleding in de winkel wordt voor mannen én vrouwen.

Ja, de ene na de andere modeketen gaat failliet. Dus Zeeman voelt de man (m/v) met de hamer ook al aankomen. Hoe blijf je desondanks relevant in deze verwarrende anti-retailtijden? Bij de zaak voor goedkope kleding hadden ze het antwoord gevonden: we gaan lekker modieus genderneutraal worden! Roze truien voor mannen en vrouwen. Nou, dát zal de verkoopcijfers heus aanjagen. In Adformatie wordt er enthousiast naar uitgekeken:

“Zeeman komt met een nieuwe collectie basics die zowel door mannen als vrouwen kan worden gedragen. #BasicZ zoals de lijn is gedoopt, is helemaal unisex. Hij/zij wordt zaterdag 29 februari gelanceerd. De collectie bestaat met name uit relaxte hoodies, oversized sweaters en ruime T-shirts ‘met een boxy fit’. Niet alleen de unisex-fit moet de lijn acceptabel maken voor iedere gender: ook de kleuren nude, ijsblauw, poederroze of crème, en natuurlijk basic-zwart zijn prettig onspecifiek. Zeeman hoopt dat de unisexlijn een vaste plek in de basiscollectie verovert.”

Kan u ook niet wachten totdat dit zo’n daverend succes wordt dat we straks alleen nog maar genderneutrale winkels in elke winkelstraat hebben. Met straks ook genderneutraal ondergoed en badkleding? Of zal het wel niet zo’n vaart lopen en voorziet dit vooral in een vraag die weliswaar luid gesteld wordt, maar in feite niet veel groter is dan de achterban van BIJ1? Wij wachten in spanning af…