Zelfs Marokkanen prijzen Geert Wilders uitvoerig: ‘Ziet bijna als enige het gevaar van islamisering!’

Wie had dat gedacht? Niet alle Marokkanen proberen PVV-voorman Geert Wilders levend te villen. Sommigen zien hem zelfs als een belangrijke bondgenoot. Want iemand moet eens een keer optreden tegen de ‘lange arm van Rabat.’ Oftewel: de pogingen van de Marokkaanse overheid om, via de islam of anderszins, Marokkaanse Nederlanders te manipuleren en controleren. Ali Lahrouchi en Asis Aynan zien misschien wel in Wilders een bondgenoot.

In De Telegraaf vandaag bijval voor Geert Wilders uit onverwachte hoek: Marokkanen. Twee Marokkaanse Nederlanders, Ali Lahrouchi en Asis Aynan, zijn het namelijk helemaal beu hoe de Marokkaanse overheid, al dan niet via de islam, een poging doet om mensen met een Marokkaans paspoort in landen als Nederland te intimideren en beïnvloeden. De zogenaamde “lange arm van Rabat” moet geknakt worden, aldus Ali en Asis.

En ze zien niet zoveel Nederlanders op een positie van invloed die dat gevaar hebben gezien. Laat staan dat ze seculiere mannen zoals die twee willen helpen. Behalve dan PVV-voorman Geert Wilders:

“Tegenstanders van het regime zoals hij, zegt Ali Lahrouchi, verzetten zich tegen de ’Arabisering, islamisering, kolonisatie en discriminatie’ door Rabat. Zijn strijd tegen de islam maakt hem, nota bene als communist, een bondgenoot van Geert Wilders. „Wilders ziet bijna als enige in Nederland het gevaar waarmee we te maken hebben. „Moslima’s gaven mij en mijn Nederlandse vriendin de middelvinger in de tram. Laatst stapte er eentje uit en gaf een harde klap tegen de ruit, op de plek waar wij zaten. En toen ik eens met de kinderwagen door de supermarkt liep, lachten Marokkaanse vrouwen mij uit en maakten mij belachelijk. Nu ik in Amsterdam voor mijn kind een middelbare school zoek, merk ik hoe lastig het is om aan die islamitische invloed te ontkomen.””

Toch zijn Ali en Asis niet alleen maar lovend over Wilders, want ondanks dat hij wél het gevaar identificeert stampt hij met zevenmijlslaarzen door richting de conclusie: “Hij generaliseert: je kunt niet alle moslims en Marokkanen over één kam scheren.” Wellicht dus een idee voor Wilders om op te houden met hashtags als #stopislam of ‘minder, minder, minder Marokkanen. Wie weet: allicht krijgt de PVV-leider dan seculiere Marokkanen zo ver dat ze ook nog eens op hem gaan stemmen.