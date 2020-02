Zucht! KOZP-etters stappen naar de rechter om te zeuren over demonstratie tegen broer van Zwarte Piet

Nee, het is nog lang geen Sinterklaas. De Goedheiligman en zijn trouwe paard Ozosnel blijven voorlopig nog even van de vitamientjes in de Spaanse zon genieten. Maar één Fries plaatsje gaat zaterdag z’n eigen variant van het Sinterklaasfeest vieren, mét Zwarte Piet. En driemaal raden wie er weer verongelijkt staan te huilebalken bij de rechter. Precies! Het is de groep onrendabelen die zich verzameld hebben in Kick Out Zwarte Piet.

In het Friese plaatsje Grou doen ze alles op een eigen manier: 5 december is voor hen gewoon een willekeurige dag, net zoals dat 28 juni of 8 oktober dat is. Sinterklaas wordt daar in februari gevierd, als “Sint Piter” en “Swarte Pyt” langskomen. Dat zijn de broers van de kinderfiguren die de rest van het land in het hart heeft gesloten, aldus de legende. Alhoewel, in het hart gesloten…?

Je hebt natuurlijk ook nog die eeuwige beroepsdemonstranten van Kick Out Zwarte Piet, die zich natuurlijk niet zomaar een gelegenheid om met wat bordjes te zwaaien laten afpakken. En dus staan ze bij de rechter te huilebalken omdat ze zogenaamd niet prominent genoeg actie mogen voeren. Diepe zucht:

“Kick Out Zwarte Piet heeft een kort geding tegen de gemeente Leeuwarden aangespannen. De actiegroep wil dat de gemeente een betere locatie aanwijst voor een demonstratie in Grou bij de intocht van Sint Piter, aanstaande zaterdag. Rob Kelder van Kick Out Zwarte Piet is het niet met Buma eens. “Die plek is niet in het dorp, maar aan de andere kant van het kanaal in een weiland. Moeilijk zichtbaar en moeilijk hoorbaar en dus makkelijk te negeren. Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. De voorkeur van ons is de kade waar de boot aanlegt, maar de gemeente heeft aangegeven dat dit niet ging lukken. Toen hebben we meegedacht over alternatieven, want we hebben daar ook wel begrip voor. De gemeente kwam met een lijst met vijf alternatieven, maar uiteindelijk bleek dat alleen het alternatief in het weiland voor de gemeente bespreekbaar was.”

Voor de duidelijkheid: KOZP is op de aangewezen plek gewoon te zien vanaf de kade waar de Friese goedheiligman arriveert. Ze stonden er vorig jaar ook, en waren prima zicbtaar. Zie deze foto van Omrop Fryslan. Kortom: dit is één en al gezeur. Hopelijk maakt de rechter er dan ook met gezwinde spoed koek en zopie van.