Züm kotzen! Ook HEMA aan de ketting van SJW-schreeuwlelijken: geen moorkoppen meer, maar alleen ‘chocobollen’

Nou. Dat duurde niet lang. Niet alleen een vrij onbekende bakker moest het ontgelden wegens gehallucineerd racisme, maar ook grote Nederlandse bedrijven moeten nu met hun kop door de pomp. Want ja, de met een kwinkslag genaamde “moorkop” is nu eenmaal een koloniaal haatgebakje, en dus moet de Nederlandse taal dwingenderwijs worden aangepast. Nu dus ook in de HEMA.

Vanochtend treurig nieuws uit Monster: een bakker werd geïntimideerd omdat hij (zoals bijna alle andere bakkers) ook moorkoppen in de etalage had staan. Dat zou heul veel racistisch zijn. Nu kunnen we allemaal smakelijk lachen om één zo’n bereider van lekkernijen, maar inmiddels heeft dit ‘voorbeeld’ al navolging gekregen. Bij niemand minder dan de HEMA, één van de grootste winkelketens in heel Nederland. Want ondanks dat HEMA zichzelf promoot als zijnde Hollandser dan Hollands, wordt er toch verdacht vaak gehoord gegeven aan vermoeiend en uit Amerika geïmporteerde identiteitspolitiek.

Ondanks dat Nederland helemaal geen Jim Crow-periode heeft gekend en de historische positie van zwarte mensen nooit zo slecht is geweest als in de VS, wordt er gedaan alsof de slavernij pas in de jaren ’90 is verboden. Ontzettend dikke onzin, natuurlijk, maar dankzij een stel gillende keukenpersonen uit Amsterdam wél modieus in media en bedrijfsleven. En ja, dan krijg je dus niet. Niet alleen bakkers uit Monster moeten hun moorkoppen nu chocoladebollen gaan noemen. Ook de HEMA, die natuurlijk wél wil blijven deugen, doet vrolijk mee:

“Een woordvoerder van Hema laat weten dat het woord ‘moorkop’ niet meer bij deze tijd past. ,,Daarom is besloten de naam te veranderen naar chocoladebol. Het product blijft hetzelfde.” Het besluit is al even geleden genomen. Voordat de naam daadwerkelijk in de winkels wordt doorgevoerd moeten eerst de borden worden aangepast. De verandering gaat daarom pas op 30 maart in.”

Geniet er dus nog maar even van, zolang het kan. Nog anderhalve maand. Snif.