82 CORONA-PATIËNTEN IN NEDERLAND: ultra-prutser Rutte is de controle totaal kwijt

Dankzij de naïeve, passieve en afwachtende houding van minister-president Rutte en het kabinet is het aantal besmettingen met het Coronavirus in Nederland opgelopen tot maar liefst 82. Een levensgrote sprong van de 38 die het eerst waren. Bedankt weer hoor, teflonpremier!

Met een raketsprong springt Nederland vooruit in de vaart der coronavolkeren. Het virus heeft in Nederland al ruim 82 mensen ziek gemaakt. Ondertussen zwammen premier Rutte en zijn vrienden verder over een “indamfase” en nemen ze zo min mogelijk extra maatregelen. Positief gesteste patiënten vertellen over hoe ze zélf hebben moeten aandringen op een test en door heel het land kan je nog zo’n beetje onbekommerd en onbezorgd reizen. Geen vuiltje aan de lucht!

Nou ja, dat wil de regeringsleider met z’n kliek ruziemakende parlementariërs je graag laten geloven. In werkelijkheid is hij natuurlijk alle controle kwijt. Want hoe anders verklaar je deze megastijging?

“Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Nederland gestegen naar 82. Tot nog toe stond de teller op 38. De forse stijging is mogelijk mede het gevolg van een inhaalslag, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op gezag van het RIVM. Mensen zouden hebben gewacht om met klachten de huisarts te consulteren. Microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht vreest dat de ’geest uit de fles is’. „Dit is feitelijk een verdubbeling. Ik ben verder nog niet geïnformeerd, maar het lijkt erop dat we in de overgangsfase zitten van alleen besmettingen in ons land door import uit het buitenland naar mensen die elkaar nu besmetten. Dan krijg je een heel andere dynamiek in de cijfers.””

Maar we kennen allemaal het motto van lach-VVD’er Rutte, hè? Precies: blijf grijnzen en verberg achter die geveinsde glimlach al je onkunde. Zo kan je tien jaar lang aan de macht blijven, zonder dat je daadwerkelijk enig idee hebt waar je mee bezig bent. Leuk als het goed gaat. Maar uiterst desastreus als het verkeerd loopt. De honderden mensen die nu op het punt staan het coronavirus te krijgen, kunnen daar straks een woordje over meepraten. Mits ze het überhaupt overleven, natuurlijk.