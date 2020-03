Aanpakken voor linkse elektrische auto-profeten: benzine-auto’s véél minder schadelijk qua fijnstof

Aanhangers van GroenLinks en GroenLinks-achtige filosofieën proberen het al jaren: de hele wereld fan maken van elektrische auto’s. Voor de oppervlakkige toehoorder lijkt het misschien een goed idee. Maar wie het allemaal iets beter onderzoekt komt er al snel achter: ze zijn veel schadelijk op één specifiek gebied, en dat heeft allemaal te maken met de banden.

Elektrische auto’s: onze redding in duistere en donkere tijden! Althans, dat is het verhaal dat lieden die een voorkeur hebben voor de partijen van Esther Ouwehand en Jesse Klaver u graag proberen te vertellen. Maar laat u niet bedotten, want nieuw Engels onderzoek werpt nogal nieuw licht op de zaak. Het is namelijk niet de uitstoot van benzine-auto’s die zo schadelijk is, maar de slijtage aan de banden. Emission Analytics beweert dat naar aanleiding van een test die ze deden met een Volkswagen Golf:

“Emission Analytics rustte een 2011 VW Golf uit met de goedkoopste banden op de markt, laadde de auto vol tot het maximale laadvermogen en testte de auto gedurende 320 kilometer bij hoge snelheden over een bochtige route met gemiddelde asfaltkwaliteit. Dit resulteerde in een totaal verlies van 1.844 gram op de vier banden, wat overeenkomt met 0,58 gram per kilometer. Ter vergelijking: de huidige uitlaatgaslimiet voor fijne stofdeeltjes is 4,5 milligram per kilometer. Daarmee verloren de banden dus tot 1.000 keer meer rubber dan er uit de uitlaat mag komen.”

Auto’s die zwaarder zijn, slijten het zwaarst. En welke auto’s hebben er dan daadwerkelijk het hoogste gewicht? Precies:

“Volgens de onderzoekers zal het probleem de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen vanwege de populariteit van SUV’s en de opkomst van de elektrische auto. ,,Elektrische auto’s zijn zwaarder door hun accupakketten en hoe zwaarder een auto, des te groter de bandenslijtage”, aldus Emission Analytics.”

Denk dus nog maar even na over die aanschaf van die nieuwe elektrische auto!