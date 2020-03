Annabel Nanninga (FVD) grijpt coronaspugers: ‘Dodelijk virus gebruiken voor straatterreur? Handhaven!’

FVD-raadslid en -senator Annabel Nanninga heeft het helemaal gehad met de zogeheten coronaspugers: straattuig dat denkt dat het grappig is om naar mensen te tuffen, wetende dat zo het coronavirus kan worden verspreid. Ze roept burgemeester Halsema op hand te haven en ondergeroggelde agenten te laten testen.

Ze worden steeds gekker in Amsterdam. Dit keer is het omdat in de stad zogeheten coronaspugers zijn opgedoken: verdachten die het nodig vinden om hun speeksel naar agenten te spugen nadat ze in aanraking komen met de politie. Een vrouw van 30 in Zuid-Oost en een man van 46 in de Indische Buurt beten het spits af van deze totaal bizarre trend.

In een reactie aan De Dagelijkse Standaard laat Annabel Nanninga weten dat ze deze coronaspugers hard wil laten aanpakken. De burgemeester, die eerder aangaf kabinetsmaatregelen “met tegenzin” te zullen uitvoeren, moet voor deze handhaving maar zin maken:

“Mensen die een dodelijk virus misbruiken voor hun straatterreur, het is niet te bevatten. FVD Amsterdam zal volgende week aan burgemeester Halsema vragen hier streng op te handhaven, zonder tegenzin. Ook willen we weten of onze politiemensen getest kunnen worden nadat ze door dit tuig zijn bespuugd.”

De politie hier hard tegen laten optreden, is vermoedelijk ook zeker geen overbodige luxe. Als daar snel mee gestart wordt, is het zeker nog niet te laat om deze bizarre trend te keren!