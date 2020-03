Arts: Rutte zwetst uit zijn nek, geen wetenschappelijke basis voor groepsimmuniteit coronavirus! Groot risico!

Gisteravond heeft Rutte dan de pleister er hardhandig afgetrokken: we moeten met z’n allen gewoon ziek worden van het coronavirus. Des te sneller dat gebeurt, des te sneller hebben we allemaal groepsimmuniteit. Maar wetenschappers hebben nogal wat op- en aanmerkingen bij die strategie van Rutte. Om niet te zeggen: ze vinden dat de Nederlandse premier veel te veel risico neemt. Met mogelijkerwijs duizenden – of zelfs tienduizenden – doden tot gevolg.

Zeven miljoen Nederlanders zagen gisteren hoe premier Rutte Nederland toesprak en aankondigde dat we wel een beetje, maar vooral niet teveel maatregelen gaan nemen tegen het coronavirus. Want, en daar haalde de VVD-voorman ineens een duveltje uit een doosje, we moeten met z’n allen groepsimmuniteit opbouwen. En dat betekent: iedereen moet ziek worden. Wel geleidelijk, dus een paar maatregelen worden genomen. Maar ziek worden? Dat moet 40% tot 80% van de Nederlandse bevolking sowieso.

Als Nederland bestond uit alleen 20- en 30-jarigen zou het niet eens zo’n vreemde strategie zijn. Maar in een vergrijsd land als Nederland betekent dit feitelijk vooral dat je de oudere populatie (60+) voor de virale leeuwen gooit.

Maar er is meer, want Rutte beweerde dat hij zichzelf op wetenschap baseerde. Welnu, die is lang niet zo eenduidig als de premier dat gisteren deed voorkomen. Dus groepsimmuniteit zou dé wetenschappelijke methode zijn? Hmm. Lees maar:

“[Italiaanse professor in microbiologie en virologie Roberto Burioni] is verbaasd over die bewering. „Er is geen enkele wetenschappelijke basis om te spreken over groepsimmuniteit”, stelt de Italiaanse arts. „Het is een heel groot risico dat de Nederlandse regering neemt. We weten namelijk nog helemaal niet of er wel immuniteit voor dit virus kan ontstaan. Dat is nog onbekend. Bovendien is er nog geen vaccin.” Burioni waarschuwt Nederland om de crisis absoluut niet te onderschatten. „Het coronavirus is ontzettend besmettelijk en zorgt bij heel veel mensen voor problemen met de ademhaling. In Lombardije zijn ziekenhuizen die kunnen concurreren met de beste Europese ziekenhuizen, maar ze kunnen de aantallen patiënten niet aan.”

Dus dat is nog even iets om over na te denken, voordat we met z’n allen doen alsof Rutte met z’n toespraak gisteravond alvast de Tweede Kamerverkiezingen van over een jaar gewonnen heeft.