Bah! OM sluit zich aan bij hetzekneusjes van DENK: Öztürk mag Nederlands leger voor “moordenaars” uitmaken

Het Openbaar Ministerie toont weer eens aan dat je in dit land alleen voor je absurde politieke uitspraken vervolgd wordt als je naam ‘Geert Wilders’ is. Heet je echter Selçuk Öztürk, dan wordt een zieke opmerking als ‘het Nederlandse leger bestaat uit moordenaars’ gewoon toebedekt met de mantel der liefde, en seponeert het OM de aangifte. Zo rollen de DENK-magistraten, kennelijk.

Is het Nederlandse leger een stelletje moordenaars? Ja, zegt Sylvana Simons met een ingewikkelde column waarin onze jongens worden vergeleken met de nazi’s van weleer. Maar aangezien het om een hyperbool ging, zal het OM de BIJ1-dame wel met rust laten. Wie echter niet zo van de stijlfiguren is, of sowieso enige vorm van geavanceerd Nederlands, is Sylvana’s oude partijgenootje Selçuk Öztürk. Hij vond het nodig om onlangs in de Tweede Kamer Nederlandse soldaten voor koelbloedige slachters uit te maken. Tegen die walgelijke uitspraak werd aangifte gedaan. En wat blijkt? De anti-Nederlandse politicus mag het gewoon zeggen van de heimelijk DENK-minnende magistraten.

Ongelooflijk:

“Het OM schrijft nu in een brief aan de advocaat dat Özturk niet vervolgd kan worden omdat hij zijn uitspraak deed tijdens een debat in de Tweede Kamer. Daar geniet hij parlementaire onschendbaarheid. Dat zijn mede-partijgenoot Farid Azarkan op tv herhaalde dat er 74 onschuldige mensen zijn vermoord, is volgens het OM in beginsel beledigend, maar in dit geval niet onnodig grievend en mede daarom niet strafbaar. Moord is juridisch immers ‘doden met voorbedachten rade’. Bij dit bombardement – net als bij zoveel militaire acties – is daarvan sprake, aldus het OM. Al heeft die voorbedachte rade geen betrekking op de eventuele burgerdoden. Met die uitleg strooit het OM volgens advocaat Michael Ruperti alleen maar extra zout in de wonden. ,,Moord veronderstelt ook kwade opzet. Daarvan is absoluut geen sprake.’’”

Mooi man. De soldaten die Nederland veilig houden, mogen dus met behulp van een stel sensatiebeluste pennenlikkers in de Tweede Kamer en knipmessende justitie-ambtenaren tot op het bot beledigd worden. Oh, welkom in dit mooie landje!