Bah! Referendumafschaffers Jetten en Pechtold gaan illustere pro-democratische voorganger Hans van Mierlo ‘eren’

De schaamte voorbij: alsof ze ook maar íéts gemeen hebben met D66-voorganger Hans van Mierlo mogen Alexander Pechtold en Rob Jetten vanavond bij Op1 hem eren vanwege zijn overlijden precies tien jaar geleden. Schaamteloos. Ze staken hun middelvingers op naar Van Mierlo’s erfenis en lieten zijn idealen tot de grond affikken.

Vroeger. Kent u het D66 nog zoals dat werd opgericht? Een anti-systeempartij pur sang. Klaar om de macht van de grote partijen te breken, om de democratisering van Nederland een flinke duw in de goede richting te geven. Om referenda in te voeren en om barsten in de Haagse kaasstolp aan te brengen. Ja, de zoete geur van nostalgie. Dat was het D66 zoals Hans van Mierlo dat oprichtte. Een frisse wind door de Tweede Kamer laten waaien, dát was dan zijn doel.

Anno 2020 bestaat D66 nog steeds, maar de partij is onherkenbaar veranderd. In plaats van referenda te prijzen heeft de partij onder de laatste twee leiders haar uiterste best gedaan om volksraadplegingen kapot te maken en af te schaffen. Enige invloed voor de burger? Ha! Invloed voor Brusselse technocraten, zal je bedoelen: leiders Alexander Pechtold en Rob Jetten stonden klaar om namens D66 het Nederlandse zelfbeschikkingsrecht uit te leveren aan Brussel.

Maar wat mogen de twee D66-heren vanavond doen? Hans van Mierlo eren bij de NPO:

Deze week is het tien jaar geleden dat @D66 oprichter Hans van Mierlo overleed. Hij was geliefd vanwege zijn welbespraaktheid en uitstraling. Vanavond bij #Op1 kijken zijn opvolgers @APechtold en @RobJetten terug. Hoe bepalend was hij voor hen? Meer info: https://t.co/bHNy9tjbtf pic.twitter.com/BHBcpkBYBZ — Op1 (@op1npo) March 9, 2020

Het is echt zo compleet absurd dat het bijna lachwekkend is: Pechtold en Jetten hebben in al hun penthouse- en robotmanie gepoogd om de erfenis van Hans van Mierlo bij D66 compleet de nek om te draaien? Maar vanavond mogen ze bij Op1 veinzen dat ze de oprichter van hun partij, wiens idealen ze compleet gemoord hebben, als groot politiek voorbeeld zien? Het is je reinste verlakkerij.