Bam! Politie knuppelt corona-ontkenners die iets over “kankermaatregelen” gillen in elkaar: “Dit had wel effect!”

Als je nu nóg niet snapt dat het coronavirus betekent dat je afstand moet houden en in je elleboog moet hoesten… ja, dan ben je hardleers en een regelrecht gevaar voor de gezondheid. En dan heeft de politie ook alle recht met hun gummiknuppels op je kop te trommelen. In Sliedrecht is dat gisteren ook gebeurd.

Veel boetes wegens gevaarlijk anti-social distancing gedrag zijn er nog niet uitgedeeld in Nederland, alhoewel gemeentes die mogelijkheid wél gekregen hebben van het kabinet. Wat niet wil zeggen dat iedereen zich houdt aan de gezondheidsvoorschriften die gelden in verband met het coronavirus. Zo was een groepje “overlastgevers” bij de deur van een supermarkt in Sliedrecht vervelend en gevaarlijk aan het doen. Samenscholingsverbod? Daar hadden deze roekeloze lummels maling aan.

Ook dachten die lui er mee weg te komen als ze dan ook de toegesnelde politie nog even zouden toevoegen dat ze de pot op konden met hun “kankermaatregelen.” Zo: stoere teksten voor stoere jongens, hoor! Deze coronatuigklojo’s waren alleen niet meer zo stoer toen politie-agenten hun wapenstokken tevoorschijn toverden en de even lieten voelen wat nu pas écht een vervelende maatregel is… een paar flinke klappen.

Wijkagent Frank Ruitenberg vertelt:

“Vanmiddag hebben wijkagenten #Sliedrecht opgetreden tegen 5 overlastgevers bij ingang supermarkt. Wilden niet weggaan en reageerde provocerend met “je kanker maatregelen”. Na eerdere waarschuwingen #wapenstok gebruikt. Dit had wel effect!”

Wat zeggen we dan? Precies: wie niet horen wil, die moet maar voelen.