Bedankt, drugsverslaafde poephoofden! Narcostaat Nederland staat verkoop drugs door coffeeshops weer toe

Het coronavirus wordt vanaf vandaag weer een beetje minder goed uitgebannen. En waarom? Doordat ontverantwoordelijke drugsverslaafde Nederlanders al na één dag sluiting van de coffeeshops bezig waren om in te breken en drugsverkopende scootercriminelen de omzet van hun leven te bezorgen.

Op sommige dagen schaam ik me echt kapot om Nederlander te zijn. Dagen zoals vandaag, waarop blijkt dat Nederland gewoon een regelrechte narcostaat is met een kritische massa aan inwoners die geen dag van hun armzalige leventje zonder stimulerende middelen kunnen. Gisteravond om 18:00u werden – samen met andere horeca-instellingen – de coffeeshops gesloten.

En wat gebeurt er minder dan 24 miezerige uurtjes later? Dat wordt weer teruggedraaid. Want kennelijk staat dit land bol van de blowers, spuiters, slikkers en snuivers. Echt, te genant voor woorden:

“Coffeeshops mogen per direct wiet en hasj verkopen aan een afhaalloket. Ze moeten daarbij wel alle hygiënemaatregelen in acht nemen die zijn getroffen vanwege het coronavirus. Dat heeft burgmeester Hubert Bruls van Nijmegen bekendgemaakt na overleg van de 25 veiligheidsregio’s met justitieminister Ferd Grapperhaus. Dit is besloten om de straathandel voor wiet en hasj tegen te gaan. De coffeeshops moesten zondagavond direct dicht, net als andere horeca, maar daarna bleek dat illegale handel opbloeide.”

Waarom ik me er zo over opwind? Omdat het coronavirus het niet boeit of je verslaafd bent aan drugs of niet. Het krijgt dankzij de gedeeltelijke heropening van coffeeshops dus een grotere kans om zich over Nederland te verspreiden. Dus bedankt, alle drugsknurften van Nederland die na één dag semi-lockdown al meteen zulke heftige onwenningsverschijnselen krijgen dat ze de behoefte voelen om in te breken of om dealertuig rijk te maken.