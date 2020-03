Belachelijk! GroenLinks, D66 en PvdA willen coronacrisis misbruiken om miljarden naar Brussel over te boeken

Als het aan de drie grootste linkse partijen van Nederland binnenkort naar de portemonnee grijpen om Italië voor miljarden uit de brand te helpen. Het land heeft de afgelopen jaren niet tot nauwelijks hervormd en op de pof geleefd. De coronacrisis pakt daarom dus extra hard uit voor dat land. Nederland moet bijspringen om dat gat te vullen, aldus GroenLinks, PvdA en D66: “Solidariteit!”

Nederland en Duitsland weigeren vooralsnog de rekening te betalen voor de coronacrisis. Niet alleen de gezondheid van tienduizenden mensen is geschaad, maar ook de economie heeft flinke klappen gekregen door het nog altijd welig tierende virus. Italië wordt daarbij hard geraakt, voornamelijk de regio Lombardije. Het land krijgt rake economische klappen, mede omdat ze de afgelopen jaren de economie niet hervormd hebben zoals bijvoorbeeld Ierland dat wel gedaan heeft.

Nu wil Italië dat de gaten die in de begroting vallen door de coronacrisis worden opgevuld door de coronacrisis – we schreven er al eerder over. Brussel is ontvankelijk voor dat idee (alles voor nivellering tussen de lidstaten!), maar als vanzelfsprekend staan EU-nettobetalers Nederland en Duitsland niet te springen. Terecht: we hebben ons eigen belastinggeld hard nodig om de problemen in eigen land op te lossen. Want ook hier houdt de coronacrisis nogal huis. Minister Hoekstra verzet zich met hand en tand tegen deze geplande cashoverdracht. Het kabinet doet dus gewoon z’n taak hier.

Maar welke partijen vinden het een schande dat Hoekstra en Rutte aan het nationale belang denken? Precies: de linkse partijen. In het Europees Parlement staan ze allemaal met malende eurofederalistische vuistjes te zwaaien. Bijvoorbeeld Paul Tang, leider van de PvdA in het EP: “Ronduit beschamend Wopke Hoekstra. In tijden van crisis moet je elkaar helpen. Solidariteit!” En: “Nooit gedacht dat Nederland zo’n slechte buur zou zijn!”

Zijn D66-collega Sophie in ’t Veld had een apocalyptische waarschuwing. Nederland gaat “omvallen” als we nu niet Italië tegemoet komen met miljarden aan geld dat ze zelf hadden kunnen sparen als ze het niet zo grif over de balk hadden gesmeten in pre-coronatijden. In ’t Veld: “Als het toch al zwakke Italië omvalt, dan valt ook de euro om. Als de euro omvalt, dan is het voortbestaan van de EU hoogst onzeker. Als de EU omvalt, valt Nederland om.”

Ook GroenLinks doet bij monde van delegatieleider Bas Eickhout een duit in het zakje. De Europese adjudant van Jesse Klaver gaat zelfs bijkans door de knieën voor de weigering van Nederland om de portemonnee te trekken voor de fouten die Italië maakte: “Mijn excuses voor dit Nederlandse standpunt,” aldus Eickhout.

Eén ding is echter zeker: voordat de coronacrisis bedwongen is, zowel qua gezondheid als qua economische impact, moeten er nog een hoop Nederlandse euro’s rollen. Hopelijk niet richting Italië, maar met dít soort politici kan je dat helaas ook niet meer uitsluiten.