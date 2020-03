Bizarre, Orwelliaanse EU betitelt voor de EU negatief corona-nieuws als fake news: ‘Valse verhalen!’

Terwijl de focus van de EU zou moeten liggen op het bestrijden van het coronavirus, lijkt Brussel iets anders belangrijker te vinden: het eigen blazoen schoonvegen door allerlei ‘onwelgevallige’ kritische berichten weg te zetten als desinformatie.

Daar hebben we ze weer! Als een uiterst vermoeiend duveltje in een doosje springt de knurftige EU-nepnieuwsbestrijder EUvsDisinfo weer tevoorschijn. Eerder al pakte dit EU-gedocht verschillende Nederlandse media aan, die zonder enige vorm van proces volledig onterecht tot verspreiders van nepnieuws waren bestempeld. Zelfs het brave lokale Gelderse sufferdje De Gelderlander werd gevierendeeld met dank aan overijverige Brusselse censors.

Ze zijn terug. Ditmaal om het op te nemen voor de EU. Want alhoewel je best zou mogen zeggen dat deze club faalt in het adequaat bieden van hulp in deze duistere corona-tijden, vindt EUvsDisinfo dat al die negatieve berichtgeving over de EU eigenlijk ‘false narratives‘ zijn. Het Financieel Dagblad beschrijft met verbazing hoe makkelijk die site allerlei legitieme vormen van kritiek op de EU onder de nepnieuwsnoemer schaart:

“Op de website EUvsDisinfo staat een overzicht van wat false narratives genoemd worden. Dat de EU heeft gefaald in de aanpak van de crisis, niet in staat blijkt lidstaten in nood te helpen en dat de opengrenzen-zone ‘Schengen’ niet langer bestaat, worden als voorbeelden genoemd van wat de EU verkeerde voorstellingen van zaken vindt. Maar wacht even. Na weken van teruggekeerde grensposten, exportverboden voor mondkapjes en heftige discussies over welke geldpotjes aangesproken mogen worden voor hulp aan lidstaten in nood, doet dat een beetje absurd aan.”

Bizar, inderdaad. Of zoals Telegraaf-journalist Marianne Zwagerman daar nog aan toevoegt: “Het laatste wat de EU moet doen in deze coronacrisis is bepalen welk nieuws wel en niet waar is. De hele RIVM timeline zou onder false narratives vallen met de kennis van nu.”

Inderdaad!