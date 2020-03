Boontje komt om z’n loontje! Domme jongeren hielden lockdownfeestje, nu liggen ze op de intensive care

Enkele jongeren dachten dat het wellicht wel grappig was om een feestje te houden om de lockdown te vieren die sinds enkele dagen in België van kracht was. Ze werden de volgende dag niet wakker met een kater, maar met corona. Inmiddels liggen ze zelfs op de intensive care.

Lang niet de gehele jeugd in de Lage Landen neemt het coronavirus serieus, zoveel is duidelijk. Maar dat ze dat beter wél kunnen doen, wordt pijnlijk duidelijk als we zien wat er gebeurt met jongeren die de beest hebben uitgehangen op zogeheten lockdownparty’s. Ontzettend dom en onbezonnen, en bovendien niet ongevaarlijk ook.

De Belgische viroloog Marc van Ranst laat bovendien horen hoe ongelooflijk stupide het is om van de coronacrisis gebruik te maken om een feestje te vieren. Je betaalt de rekening gewoon met je gezondheid:

“Niet alleen in Nederland is er kritiek op de ’roekeloze’ jeugd. Bij onze zuiderburen is dat net zo. Ironisch genoeg liggen enkele jongeren die pasgeleden nog lockdownparty’s gaven, nu op de intensive care. Dat zegt de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst in tv-programma De Afspraak. Van de jongeren die woensdag op de diensten intensieve zorg liggen en kunstmatig beademd worden, heeft volgens hem een aantal deelgenomen aan de „lockdownparty’s” van vrijdag 13 maart, net voor middernacht, toen de strenge maatregelen van kracht werden.”

Blijf dus maar gewoon binnen, en doe niet stoer. Als de crisis voorbij is, is er weer genoeg gelegenheid om de beest uit te hangen… even geduld nog!