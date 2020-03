Complot-DENK’er Tunahan Kuzu ziet media-samenzwering over moslima’s met coronavirus: “Toeval???”

Tunahan Kuzu ziet ze weer eens vliegen. Uit duizenden mediaberichten die de afgelopen dagen bij tientallen media verschenen over het coronavirus, heeft hij er een handjevol uitgepikt die foto’s tonen van hoofddoekdragende moslima’. De DENK-voorman ziet er kennelijk racisme en stigmatisering in.

Allemaal even lachen met DENK-voorman Tunahan Kuzu, die weer eens een nieuw complot ontwaard heeft. De hele media zouden zogenaamd het coronavirus aangrijpen om moslima’s in een slecht daglicht te zetten. Bij artikelen over de ziekte die razendsnel om zich heen grijpt worden louter foto’s van moslima’s geplaatst, vindt Kuzu, en dat is kennelijk onderdeel van een vuile luistercampagne. Op Facebook spuwt het Kamerlid zijn gal:

Even voor alle duidelijkheid: het coronavirus is geen ondergerapporteerd onderwerp. Ieder medium – ongeacht oplage, politieke kleur, print of internet – heeft het er al wekenlang over. Zodoende zullen er duizenden, misschien zelfs al tienduizenden, berichten over het coronavirus rondzweven op de diverse Nederlandse nieuwssites. Van Nu.nl tot het NRC, en van Joop.nl tot DDS. Iedereen heeft het erover.

En bij bijna alle berichten staat een foto. Is het dan onvermijdelijk dat – gezien je op straat ook geregeld vrouwen met hoofddoekjes tegenkomt – er zo nu en dan ook moslima’s verschijnen in de media? Ja, natuurlijk is dat onvermijdelijk.

Die achterlijke complottheorie die Tunahan Kuzu verzonnen heeft slaat helemaal nergens op. Of zal ik anders negen foto’s bij artikelen over het coronavirus bij elkaar zoeken waarop mensen staan die een rode trui dragen? En dan beweren dat rodetruiendragers stelselmatig gestigmatiseerd worden door de Nederlandse pers?

Sodemieter toch eens even een flink eindje op, man.