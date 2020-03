Coronacrisis legt alles plat… behalve de klimaathype! Versneld kolencentrales sluiten gaat gewoon door

Het hele openbare leven in Nederland ligt inmiddels stil door de coronacrisis. Projecten worden uitgesteld of afgeblazen, niets van wat gepland is kan doorgang vinden. Alhoewel… één zaak gaat gewoon door: het in razend tempo voldoen aan de GroenLinks-klimaateisen. Want corona of geen corona: het kabinet moet en zal kolencentrales als de vliegende bliksem gaan sluiten.

Je weet dat het foute boel is als middenin een crisis GroenLinksers ineens hard beginnen te juichen. En vandaag gebeurde dat: luidruchtig joelende GL-Kamerleden die maar wát blij waren. Niet omdat de coronacrisis Nederland lamlegt, maar omdat de coronacrisis wellicht de speeltjes van alle Nederlanders afpakt – maar niet die van GroenLinks.

En dus stond de Klaveriaanse parlementariër Tom van der Lee op tafel te dansen:

“‘Kabinet onderzoekt versnelde sluiting van kolencentrales’ Ondanks #coronacrisis wil kabinet conform mijn motie vóór 1 april met nieuwe klimaatmaatregelen komen om aan @Urgenda

-vonnis te voldoen. Sluiting van kolencentrales is met afstand meest effectief”

Weinig verrassend kon die jubeltweet ook op een daverend applaus van de partijleiding rekenen: niemand minder dan de goddelijke Jessias himself voorzag dit stukje twitterevangelie van een welgemeende like.

En zo sukkelen we verder: terwijl heel Nederland straks in quarantaine zit, sturen we wel hordes mensen op pad om kolencentrales op slot te gooien. Want omdat het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, moeten we vooral niet aan het lievelingsspeelgoed van GroenLinks zitten. Coronacrisis of niet. Dus zijn de sluitingen van kolencentrales ineens de heilige koe. Echt: ronduit onverantwoord.