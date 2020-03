D66’ers gaan door het lint: Rutte is “bot en harteloos”, we moeten ons lekker blauw gaan betalen aan Italië!

Ze kunnen in Italië blij zijn: ze hebben er een nieuwe politieke partij bij. Die partij heet D66, en doet werkelijk waar ál-les om het Italiaanse belang te behartigen. Zelfs als dit loodrecht ingaat tegen de nationale belangen van een land als Nederland, ondanks dat die partij daar wel geregistreerd staat.

Het blijft toch een wonderlijke gewaarwording. Wij altijd maar denken dat we Nederlandse politieke partijen hebben om op te komen voor het nationale belang van Nederland. Maar nee: we hebben in ons politiek stelsel inmiddels één partij die openlijk de kant van Italië kiest en vindt dat de Nederlandse belastingbetaler wel even kan fungeren als de melkkoe van Zuid-Europese feestvierlanden. En als Nederland dan de hand op de knip houdt, dan ook nog even bijten in de hand die de partij voedt en er op los gaan schelden.

D66 kan het. Want nu Italië een campagne heeft ingezet om een blanco cheque van Europa (lees: nettobetalers, prominent in deze club: Nederland) te krijgen. En de partij neemt het dus zonder schaamte op voor de tegenpartij. Allereerst heb je daar Tweede Kamerlid Joost Sneller, die namens zijn partij de “harde opstelling” van het kabinet “hekelt“:

“Het Kamerlid zegt veel signalen te krijgen van ‘mensen die zich schamen hoe Nederland er Europees op staat’. Sneller vindt het bovendien op de langere termijn onverstandig wanneer Nederland Europese partners tegen zich in het harnas jaagt. Hij wijst bijvoorbeeld op de komende onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting.”

Nog veel bonter maakt D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld het. Zij slingert gewoon de scheldwoordendouche open en neemt premier Rutte onder vuur met allerlei morele verwijten:

“The attitude of PM Rutte and Minister Hoekstra to Italy and Spain was blunt and heartless by all standards, nordic or southern. It rightfully draws sharp criticism at home as well.”

Lekker dan, dat D66 zó graag wil dat we onze schatkist plunderen en de spoils of war als makke schaapjes in Rome komen afleveren. Met zulke ‘vriendelijke’ Nederlandse partijen hebben wij echt geen Italiaanse vijanden meer nodig, hoor.