Dag 1 Gökmen Tanis-proces: Geert Wilders pakt D66’er Rob Jetten aan voor ontkenning dat islam er mee te maken had

Vandaag begon dan eindelijk het proces tegen de Utrechtste tramkiller Gökmen Tanis, die vorig jaar een slachtpartij aanrichtte in het openbaar vervoer in de Domstad. PVV-voorman Wilders gebruikte de gelegenheid om zijn D66-collega Rob Jetten te herinneren aan een oude uitspraak van de sociaal-liberaal, namelijk dat volgens laatstgenoemde de islam er helemaal niets mee te maken had. Wilders nu: “Pardon?”

Pardon? Wat zei u ook alweer @RobJetten? Niets met de islam te maken??pic.twitter.com/hMCtl3PoIW — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 2, 2020

Een tumultueuze dag in Utrecht vandaag, tijdens het begin van het strafproces tegen de koelbloedige moordenaar Gökmen Tanis. Hij vermoordde op 19 maart vier mensen door ze te beschieten in en om een tram in de centraal gelegen stad. In de rechtbank stond Tanis de beest uit te hangen, hij bespuugde zijn eigen advocaat, stak zijn middelvinger op en schold de niet-islamistische magistraten uit voor “vieze ketters”.

Het zette PVV-voorman Geert Wilders aan tot een trip down memory lane. Want tijdens een verkiezingsdebat heeft D66-aanvoerder Rob Jetten geprobeerd de terroristische gebeurtenis tegen de rechtspopulist in te zetten, door hem te verwijten de tragedie te misbruiken om de islam te belasteren. De islam had er eigenlijk niet zoveel mee te maken, vond de opvolger van Alexander Pechtold. Volgens Wilders laten allerlei feiten die vandaag aan het licht gekomen zijn precies het tegenovergestelde zien van wat Jetten destijds beweerde:

“Pardon? Wat zei u ook alweer Rob Jetten? Niets met de islam te maken??”

Daar had de D66’er niet van terug. Die praatte op zijn eigen Twitter-account robotisch door over “dreigboeren” en wilde dolgraag één politiek front vormen. Het zal vast. Maar kennelijk niet met de PVV, want die zeggen dat moordenaars die geïnspireerd worden door de islam dus ook echt geïnspireerd worden door de islam.