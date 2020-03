Dankuwel, EU! Grieks ‘migranteneiland’ Lesbos ontploft: asielzoeker doodgeschoten, NGO’s aangevallen

Dankzij het uitzonderlijk zwakke optreden van de EU loopt de situatie op het Griekse eiland Lesbos momenteel totaal uit de hand. De vluchtelingenboten komen er momenteel aan als wespen op een appeltaart, maar EU-grensbewakingsclubje Frontex doet niets tot weinig om de kalmte te bewaren. Het gevolg? De Griekse grenspolitie zet dodelijk geweld in, en werknemers van NGO’s zijn hun leven niet meer zeker.

Alhoewel het al jaren onrustig is op Lesbos, ooit een Griekse vakantie-eiland maar nu migratieresort nummero uno, slaat deze week pas écht de vlam in de pan in het zuidoostelijke stukje EU. De EU-grensbewakingsdienst Frontex wordt geacht de situatie goed in de gaten te houden maar faalt er verschrikkelijk in. Het ene na het andere gammele migrantenbootje uit Turkije komt er momenteel in.

Het gebrek aan actie van de EU kost nu letterlijk mensenlevens. De NGO Stichting Bootvluchteling slaat groot alarm over de veiligheidssituatie op het eiland waar het momenteel een soort openluchthotel voor gelukszoekers is. De overwerkte en overspannen politie heeft met rubberen kogels geschoten op één migrant, die daarbij is komen te overlijden.

Stichting Bootvluchteling schrijft met hoofdletters ONRUST over de benauwde sfeer op Lesbos:

“Na spanningen en wegblokkades in Mytilini, besloten onze coördinatoren zondagmiddag te gaan helpen om de kliniek te evacueren. Hierbij zijn zij op weg naar huis vanuit Moria klemgereden en is met grof geweld op hun auto’s ingeslagen. Onze coördinatoren beleefden zeer angstige uren, ook omdat zij hun huizen niet meer konden bereiken. Zij hebben de nacht noodgedwongen elders doorgebracht. Ook andere hulpverleners zijn bij kamp Moria aangevallen. Inmiddels zijn al onze coördinatoren in veiligheid gebracht. Ook al onze vrijwilligers zijn veilig. Omwille van hun veiligheid zullen zij voorlopig niet naar buiten gaan. De sfeer in Mytilini is grimmig. Een groep agressieve mensen heeft zich op het eiland georganiseerd. Hulpverleners, met name uit het buitenland, lijken het mikpunt. Er wordt gericht gezocht naar plekken waar NGO’s en vrijwilligers zich bevinden. Ook boten met migranten die op Lesbos aankomen, worden de afgelopen dagen belaagd. Zo worden net aangekomen mensen teruggeduwd de zee op, en worden bussen met nieuwkomers belaagd op weg naar Moria. De politie op Lesbos is overbelast en onderbemand. Omdat er een kleine politiemacht is, is het gemakkelijk voor deze groep extremistische burgers om het heft in eigen handen te nemen.”

Kortom: het lijkt wel een oorlogszone. In een EU-land. Kan gewoon in 2020!

En dat alles omdat de EU niet de ballen heeft om wat meer schepen en materiaal naar Lesbos te sturen, zodat er eindelijk eens écht werk gemaakt kan worden van al die illegale immigratie naar Europees grondgebied. Bedankt dus maar weer, hè, ome Brussel?