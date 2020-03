DENK weer lekker Joden aan het vernaggelen: feliciteert hindoes wél, maar Joden niet met hun heilige feestdag

Dat DENK het niet zo heeft op de Joodse medemens, is een vermoeden dat keer op keer weer meer bevestigd wordt. Meestal verloopt het aanpakken van Joden onder het mom van kritiek op Israël, maar gisteren deed de Kuzu-partij het anders. De beweging feliciteerde hindoes hartelijk met hun feestdag Holi. Joden vierden Poerim, maar zij konden gezien de stilte van de club lekker verrotten.

De photoshopper van DENK heeft kosten noch moeite gespaard om een mooie vrolijke plaat te maken voor de hindoestanen die de ‘pro-allochtonen’-partij DENK aanhangen. Dansende meisjes, taarten en vuurwerk: de plaat waarmee de partij van Tunahan Kuzu de Nederlandse hindoes een “subh holi” wenst, is een vrolijke en bonte bedoening. Een mooi cadeau op social media voor een minderheid die in Nederland anders nauwelijks aan het woord komt.

Holi is het hindoestaanse lentefeest: aanhangers van de Aziatische religie vieren dat de wereld ontwaakt uit een winterslaap en de cyclus van de natuur weer aan het begin staat. Prachtig hoor. Maar niet alleen voor de aanhangers van Vishnu was het feest: ook de Joden hadden gisteren een fijne dag, want het was Poerim. Dan viert het ‘volk van het Boek’ dat de Perzische joden werden gered van een gewisse dood, en doen dat met allerlei vrolijke verkleedtaferelen, grappen en grollen.

Maar: zonder felicitatie van DENK, dus, dat wél alle registers had opengetrokken voor de hindoes. Het is de zoveelste klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap door de partij van Kuzu en Öztürk, die eerder al onder andere geprobeerd hebben om de stekker te trekken uit de bestrijding van antisemitisme en synagoges wil onderzoeken voor zogeheten ‘buitenlandse financiering‘. De Jodenhaat bij de partij is zo erg, dat zelfs de Raad van de Journalistiek het journalisten niet kwalijk kan nemen als zij de partij antisemitisch noemen. Deze zielige actie – wel de hindoes, niet de Joden feliciteren – past naadloos in dat plaatje.

De treurige DENK-bestuurders kunnen dan weer wel een voorbeeld nemen aan hun uit de partij gepeste oud-lid Sylvana Simons, die met haar nieuwe beweging BIJ1 wél zowel de Joden als de hindoes feliciteert met hun heilige dagen: “Subh Holi en Poerim Sameach! “, aldus de organisatie van het Amsterdamse gemeenteraadslid. Kijk: stukken beter dan die dubieuze anti-joodse sentimenten die DENK stilletjes blijft verspreiden.