‘Drugs-D66’er’ Peter R. de Vries boos dat kabinet actie neemt tegen drugscriminelen: “Zucht. Dream on!”

Peter R. de Vries, eerder zetbaas in een D66-campagne om zware harddrugs te legaliseren, breekt weer een lans voor drugscriminelen. Hij gelooft niet dat het kabinet hen de pas moet proberen af te snijden. “Dream on!”, is zijn boodschap tegen de overheid.

We kennen Peter R. de Vries allemaal als hardvochtige strijder tégen criminaliteit. Als misdaadverslaggever heeft hij doorbraak in menig moordonderzoek geforceerd, en dankzij zijn inzet zijn diverse cold cases van de plank gehaald en alsnog opgelost. Dat gezegd hebbende is Peter R. de Vries sinds zijn transitie van journalist gespecialiseerd in criminaliteit naar schnabbelaar gespecialiseerd in, ehm, zo’n beetje alles dat aan een talkshowtafel besproken wordt wel een stukje zachter geworden voor één specifieke tak van de misdaad: de drugshandel. Of dat te maken heeft met de liefhebberij van de mediahoofdstad voor witte poeders en verdachte pilletjes, is natuurlijk giswerk.

Maar feit is wel dat Peter vandaag het kabinet heeft gekapitteld, omdat zij werk willen maken van het zware geboefte dat de Nederlandse drugsindustrie runt. Op social media lacht De Vries schamper en heeft hij kennelijk meer vertrouwen in de criminelen dan in de lange arm van de overheid. Hij zegt:

“Het kabinet kondig weer trots nieuwe maatregelen aan, nu tegen ‘designerdrugs’… En u raadt het al: drugscriminelen worden ‘de pas afgesneden’ en een ‘gevoelige slag toegebracht’. Zucht. Dream on.”

Het past in een campagne van de televisiemaker. Eerder al ging Peter R. samen met D66 de barricaden op om te strijden voor de complete legalisering van alle soorten harddrugs. Voor iedereen die een camera op hem wilde richten vertelde de RTL Boulevard-specialist over waarom het zo fantastisch zijn om allerlei gevaarlijke goedjes zomaar vrij te geven voor iedereen die het wil kopen.