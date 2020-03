DWDD zwaait af met dikke onvoldoende, cijfers tonen: was gewoon de PvdA-promoshow

Aanstaande vrijdag valt na vijftien jaar het doek voor De wereld draait door. Maar voordat Matthijs van Nieuwkerk voor het laatst een programma aan elkaar ratelt, volgen nog even de rapportcijfers. En die zijn niet best: het bleek vooral een programma dóór PvdA’ers. Politici van andere partijen kwamen nauwelijks aan bod.

Nog een paar dagen Matthijs van Nieuwkerk wegzappen, en dan is het voorbij: vanaf volgende week is het doek definitief gevallen voor De wereld draait door. Het programma stopt, omdat Van Nieuwkerk vindt dat hij wel lang genoeg met een keuvelprogramma tonnen aan belastinggeld heeft binnengehengeld. Ofzo.

Hoe dan ook, wie de gasten uit die vijftien seizoenen gaat turven komt tot een schrikbarende conclusie: als het over politiek ging, was het PvdA dat de klok sloeg. Andere partijen kwamen er bijna niet meer aan te pas. Zelfs de NRC moet concluderen:

“De analyse van onder meer kijkcijfers, onderwerpen en gasten bevestigt sommige vooroordelen: DWDD was inderdaad het ‘clubhuis’ van de PvdA. Maar het onderzoek weerlegt ook aannames: DWDD bracht weliswaar wetenschap en ‘hoge’ cultuur naar prime-time, maar dat was slecht voor de kijkcijfers. Rutger Castricum (GeenStijl, Powned) noemde DWDD ooit het „clubhuis van de PvdA”. En dat klopt. Weliswaar is voormalig D66-leider Alexander Pechtold de vaakst uitgenodigde politicus (negentien keer), maar PvdA’ers waren favoriet van de DWDD-reactie. Maar liefst 159 keer waren de sociaaldemocraten te gast in de BNNVARA-talkshow.”

Daaruit blijkt dat in de afgelopen vijftien jaar er maar liefst 159 keer een PvdA’er in de studio zat. Dat is een zeer ruime voorsprong op de nummer twee (VVD). Slechts 57 keer mochten Mark Rutte en/of zijn partijgenoten aansluiten. De liberale regeringspartij wordt op de voet gevolgd door het CDA (55 keer) en GroenLinks (53 maal). D66 volgt daar achter op gepaste afstand (40 maal).

Ergens onderaan het lijstje bungelt de PVV, met slechts 6 bezoeken. Forum voor Democratie lijkt geen enkele keer in de DWDD-studio te hebben gezeten.

Overigens zijn ook de feministen boos op De wereld draait door: het programma bleek in al die jaren een ongelooflijk mannenbolwerk waar nauwelijks vrouwen aan tafel mochten zitten.