Faal! Overheid weet hoogopgeleide Syriërs niet in geschikte banen te krijgen: allemaal horeca en schoonmaak in

De Nederlandse overheid maakt een complete bende van de integratie van Syriërs die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zelfs de hoogopgeleide vluchtelingen kunnen niet op gepaste plekken worden ingevoegd op de arbeidsmarkt: ze blijven bijna allemaal steken in de horeca of de schoonmaak.

Kijk, Syrische vluchtelingen. Je kan er van vinden wat je wil, maar ze zijn er nu eenmaal in Nederland. Je moet er het beste van maken. En dus kan je als overheid maar beter zorgen dat ze op een plek komen waar ze het meest tot hun recht komen. Niet alleen omdat dat fijn is voor de heren en dames Syriërs, maar ook omdat de Nederlandse arbeidsmarkt – die schreeuwt om personeel – er dan ook nog wat aan heeft. Logisch toch?

Zou je denken. Het is echter het volstrekt tegenovergestelde van wat het kabinet-Rutte III precies uithaalt met deze mensen. Ze worden allemaal in slechts twee arbeidssectoren gepropt, die daardoor overvol geraken. De rest van de arbeidsmarkt krijgt de tienduizenden Syriërs die naar Nederland zijn gekomen niet te zien. Ja:

“Aan de andere kant vinden de Syriërs dat de inburgering hun intrede op de arbeidsmarkt vertraagt: ze willen al tijdens het leren van de Nederlandse taal aan de slag. Daarbij voelen vooral de hogeropgeleiden zich ondergewaardeerd: mede door een gebrek aan juiste opleidingspapieren worden ze al snel doorverwezen naar de horeca of schoonmaakwerk. Het beleid om statushouders door het land te verspreiden helpt hier niet bij: vaak is er in de toegewezen regio geen werkgelegenheid in het vakgebied van de statushouders.”

Daarnaast is een veelgehoorde klacht dat ze wel hoogwaardig Nederlands willen leren spreken, maar dat de overheid ze dom houdt met een cursus die niet verder reikt dan taalniveau A2. Dat is zeg maar hoeveel Frans of Duits de gemiddelde Nederlander kwebbelt.

Dus.. Epic fail! Maar dat zou ons na drie jaar Rutte III eigenlijk ook niet meer moeten verbazen.