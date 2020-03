Falend en hypocriet diversiteitsbeleid: werkgevers moeten nu etnisch profileren om effect in kaart te brengen

Een onderzoek van de Volkskrant onder de grootste werkgevers van Nederland, toont het falen aan van diversiteitsbeleid. Er is weinig effect, het is haast niet te meten én het wekt animositeit op tussen collega’s. Maar ondanks dat blijft het geloof in diversiteit gewoon overeind!

Feitjes

66 Van de 100 grootste werkgevers van Nederland deden mee aan het onderzoek: 780.000 fte. Tweederde van die 66 gaven aan beleid te voeren om culturele diversiteit op de werkvloer te stimuleren en 34 organisaties hebben zelfs concrete doelen gesteld. Er is alleen één probleem: het werkt niet!

Onmeetbaar effect

Vanwege privacywetgeving mogen werkgevers de afkomst van hun werknemers niet registreren. Logisch, want dan zouden werkgevers technisch gezien aan etnisch profileren doen! Wanneer het over dit onderwerp gaat is er altijd wel iemand die zich openlijk afvraagt waarom het actief selecteren op minderheden/culturen/etniciteit/geslacht etc. wél is toegestaan, zolang het niet over blanke (hetero)mannen gaat. Leuk om te zien dat die een keer de wetgeving aan hun kant hebben staan.

‘Positief’ etnisch profileren

Er blijkt zelfs een hele (ontzettend omslachtige) bureaucratie te zijn opgezet om tóch te kunnen kijken hoeveel werknemers van je bedrijf nou echt zwart zijn. Enkele gemeenten en zorgverzekeraars leverden BSN-nummers van hun werknemers aan bij het CBS. Die koppelden die nummers weer aan de gemeentelijke basisadministratie en zo kon men in een geanonimiseerd overzicht zien hoe zwart, geel en blank hun organisatie is. Triest toch?

Het werkt niet!

Daardoor kwam meteen een nieuw probleem aan het licht: slechts 3,6 procent van de leidinggevenden heeft een niet-westerse migratieachtergrond! Oepsie!

Één van de reden daarvoor geven de werkgevers trouwens zelf al aan. Ruim een derde van de werkgevers zegt ‘soms’ (ja vast) moeite te hebben om draagvlak te creëren voor diversiteitsbeleid. Een verklaring voor dat gebrek aan draagvlak wordt niet gegeven, maar de kans zit er dik in dat werknemers geen respect hebben voor een leidinggevende die op die plek is gekomen vanwege de huidskleur. Al weten de pro-diversiteitsmensen het vast weer zo te spinnen dat de oorzaak racisme onder de werknemers lijkt te zijn.