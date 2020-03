“Feministisch” Amnesty prijst vrouwenbesnijdenis en andere islamitische terreur: ‘Sharia geeft vrouwen vrijheid!’

Ze komen voor mensenrechten op, Amnesty International. Althans, dat zeggen ze. Want wie een walgelijk nieuw stukje op hun website leest, beseft: het valt heus wel mee met de mate waarin deze NGO zogenaamd voor vrijheid van de vrouwen is. Het neemt het op voor de sharia in Mauritanië, en vergoelijkt vrouwenbesnijdenis en verkrachting.

Weet je, die sharia, die is zo slecht nog niet. Handen er afhakken, vrouwen als mummies over straat laten gaan en natuurlijk de vagina’s van jonge meisjes verminken: het hoort er allemaal hartstikke bij, en dat is ook helemaal niet erg. Sterker nog: er is een hoop vrijheid te vinden binnen die islamistische sharia!

Dat was niet een zin die is uitgesproken door één of andere mafklapperimam, door Arnoud van Doorn of door een Kamerlid van DENK. Ook geen commentaar van een ISIS-spreekbuis of een al Qaeda-terrorist. Nee, dat is min of meer wat Amnesty International schrijft. Een mensenrechtenorganisatie, nota bene. Die dus even verbloemt en verhult dat vrouwen in het Afrikaanse Mauritanië zwaar onderdrukt worden dankzij de shariawetgeving die er van kracht is. Maar ach, ze mogen ook eens met ‘vreemde mannen afspreken’ dus is het allemaal heus zo erg nog niet:

“In Mauritanië, een woestijnstaat ten zuiden van Marokko met zo’n vier miljoen inwoners, geldt de sharia (islamitische wet). Het is de enige bron van de wet, waardoor Mauritanië een van de weinige Afrikaanse landen is waar ook het islamitisch strafrecht van kracht is. Desondanks hebben vrouwen er meer vrijheid dan je misschien zou verwachten. Met name vrouwelijke Moren, een etnische groep die 70 procent van de bevolking vormt, staan zelden in de schaduw van mannen – zoals vrouwen in veel andere islamitische landen. Ze zijn prominent aanwezig in het openbare leven, scheiden op hun initiatief is geaccepteerd en polygamie komt weinig voor. Velen hebben een eigen onderneming. Meer dan 30 procent van de niet-agrarische bedrijven wordt volgens cijfers van de Verenigde Naties geleid door vrouwen. Dat is dubbel zoveel als in bijvoorbeeld Marokko en Saudi-Arabië. Ook grote firma’s, zoals rijstproducent Maaro Njawaan en zuivelfabrikant Tiviski, worden geleid door vrouwen.

Dit betekent niet dat de situatie van Mauritaanse vrouwen louter positief is. Seksueel geweld komt veel voor, en wordt zelden bestraft. Verkrachte vrouwen riskeren een rechtszaak vanwege zina (seks buiten het huwelijk). 67 procent van de vrouwen wordt besneden. Slavernij – van zowel mannen als vrouwen – bestaat nog steeds. Het analfabetisme is groot, waardoor veel Mauritaniërs hun rechten niet kennen. En in de politiek zijn vrouwen veel minder prominent vertegenwoordigd dan in de rest van het openbare leven. Van de 157 zetels in het parlement zijn er maar 31 bezet door vrouwen.”