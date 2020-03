Fransje Timmermans wordt klimaatdictator: wil ‘vervuilende’ EU-landen eigenhandig kunnen neermeppen

De EU wordt weer een stukje machtiger, grimmiger en sadistischer. Dat is althans het plan van niemand minder dan onze eigen mini-EU-overlord Frans Timmermans, die vandaag zijn grote Europese klimaatwet gaat onthullen. Hij wil daarmee de macht grijpen in Brussel: lidstaten die zich niet onderwerpen aan klimaatdictator Timmermans, worden hardhandig aangepakt. Gezellig!

Dat Frans Timmermans een man is van grote honger, is al geruime tijd duidelijk. Ook machtshonger valt zeker onder de lijst met dubieuze karaktereigenschappen van de Vader Abraham-lookalike uit Heerlen. Maar niet alleen de Smurfen kunnen door een waterkraan; ook EU-lidstaten die niet genoeg ‘groene’ maatregelen nemen worden door te nauwe openingen geduwd en wordt op allerlei andere fronten ook pijn gedaan.

Dat is althans het plan van Timmermans, zoals dat vandaag bekendgemaakt wordt:

“De Europese Commissie krijgt de macht om het klimaatbeleid van landen aan te scherpen. De commissie mag landen die niet voldoende hun best doen om de afgesproken doelen te halen een tik op de vingers geven. Dat staat in de klimaatwet, die later vandaag door Eurocommissaris Frans Timmermans wordt gepresenteerd. Timmermans wil de mogelijkheid hebben om tussentijds in te grijpen. Hij is bang dat anders het doel om in 2050 een klimaatneutraal Europa te hebben niet gehaald wordt, zo blijkt uit de tekst.”

En het wonderlijke: het Europese Parlement is doorgaans een complete Apenheul aan juichaapjes voor waar de Europese Commissie, Timmermans’ dus, mee komt aanzetten. Maar zelfs aartseurofiele partijen als de VVD lijken de dwingelandij van Timmermans nu net wat te gortig te vinden. Volgende maand gaat er in Straatsburg een debat over gevoerd worden. De NOS blikt alvast vooruit: “De verwachting is dat […] zelfs de mogelijkheid aanwezig is dat de klimaatwet wordt verworpen.” Wie weet!